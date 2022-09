Debemos manifestarnos y protestar antes la arbitrariedades del poder

Columna Poliédrica

El expresidente de la Caja Costarricense del Seguro Social no es santo de mi devoción. El señor Álvaro Ramos hijo ha dado muestras de tener una ideología económica muy proclive a tesis de los Chicago Boys y eso implica un dogmatismo económico que aboga, como premisa fundamental, por la reducción del Estado a su mínima expresión; se trata de un fundamentalismo que procura la eliminación o reducción de instituciones públicas al sector privado, o en su defecto, la venta de ellas al sector privado.

El que no sea santo de mi devoción no implica que esté de acuerdo en la forma en que ha sido destituido de su cargo. Como Presidente de la CCSS y como funcionario público tiene que respetar el ordenamiento jurídico costarricense y ello implica tener en cuenta la legislación laboral nacional e internacional en materia salarial; dígamoslo de manera clara, el salario y la normativa relacionada con este debe ser respetada, no es una cuestión discrecional sino que se debe cumplir con las leyes vigentes y con aquellas que se han integrado a la legislación nacional vía artículo siete de la Constitución Política.

El Presidente de la República alega que cesó al señor Ramos porque la junta directiva de la CCSS aprobó un aumento salarial a sus trabajadores. Si esa es la razón de su decisión se trata de un acto arbitrario y de un exceso de poder, ya que el motivo o contenido no tiene sustento en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico; en otras palabras, se destituye a un funcionario por cumplir con lo dispuesto en la ley, ello con base en una decisión que se fundameta en todo lo contrario. La contradicción es completamente evidente.

Unido a lo anterior está la transgresión que se ha hecho de la autonomía de segundo nivel que tiene la CCSS. Le guste o no al señor Rodrigo Chaves Robles existe un texto constitcional que establece niveles de autonomía para una serie de instituciones y ello debe ser respetado por el Poder Ejecutivo, así lo dispusieron los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente que, de manera clarividente, intuyeron que los excesos de poder que podrían darse en un momento determinado en la sociedad costarricense. Bueno, lo que era una previsión ahora se ha convertido en una realidad.

La Constitución Política organiza la estructura del Estado y limita su poder. El Presidente de la República no puede y no debe transgredir el ordenamiento jurídico, cuando ello comienza a ocurrir nos desplazamos hacia un régimen que se aleja de la democracia; el cese del nombramiento de Álvaro Ramos por las razones que se han dado es abiertamente ilegal y demuestra el talante con el que viene el gobierno actual y que es consistente con lo que ha sido la anterior administración del Carlos Alvarado Quesada.

Los trabajadores de todo el país y todos los demócratas deberían protestar este tipo de acciones de quien dirige el Poder Ejecutivo. Como el señor Ramos no es santo de mi devoción podría volver la mirada hacia otro lado, sin embargo, ese no es el punto porque si se lo hace a Ramos ahora, luego se lo puede hacer a cualquier otro funcionario público y por las mismas “razones” expurias que se han esgrimido ante la pasividad de la mayoría de personas de este país.

Tenemos que manifestarnos y protestar ante la arbitrariedad de quienes ejercen el poder y si el pueblo no es escuchado, existe el derecho a revelarse ante este tipo de acciones de personas que desconocen que el poder reside en el pueblo y este es delegado en sus gobernantes.

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columna poliédrica.blogspot