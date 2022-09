La Unión Europea: una camisa de fuerza

Hace más de treinta años un dirigente sindical español de Comisiones Obreras (CCOO), me pidió explicarle las razones del por qué, nosotros, izquierdistas de un país centroamericano, éramos partidarios de la unión centroamericana cuando ellos, en España, se oponían firmemente a la OTAN y al ingreso a la Unión Europea.

Como dato importante, para quienes no lo sepan, he de consignar aquí que ese extraño nombre (CCOO) surgió en el contexto de la dictadura de Francisco Franco, para soslayar la prohibición de sindicatos independientes al régimen. Aunque no debe ser extraño en Costa Rica cuando en los años cincuentas y sesentas del siglo pasado, los trabajadores debieron recurrir a denominar sus organizaciones como Uniones o Asociaciones para eludir el estigma de los sindicatos.

En nuestro caso, le manifesté que veíamos en la unidad de nuestras pequeñas economías, la posibilidad de enfrentar en mejores condiciones los embates de poderosas potencias como Estados Unidos y algunas europeas.

Al final, España terminó siendo miembro de la UE y no solo eso, uno de los más fanáticos miembros de la OTAN, brazo armado del capitalismo occidental.

Las razones de la izquierda española para oponerse al ingreso a estas dos organizaciones se fundamentaban en la presunción o certeza de que ellas constituían una especie de vacuna para impedir el surgimiento de cambios políticos en los países del continente que derivaran en revoluciones o gobiernos cercanos a la URSS o afines a los países socialistas de Europa del Este.

Hace poco nos enteramos de que una unión de países como lo fue la URSS, a quien se calificaba como monolítica y totalitaria, estaba en realidad fundamentada en principios democráticos al extremos sencillos y flexibles, al extremo de que, para salirse de ella, bastaba el acuerdo por mayoría de votos del Soviet Supremo de la respectiva república.

La Unión Europea, supuestamente paladín de la libertad y la democracia, resultó ser todo lo contrario y la mejor muestra ha sido el BREXIT donde el Reino Unido ha debido superar una serie de trabas inimaginables para lograr su objetivo de salirse de esa organización.

Si la Unión Soviética hubiese tenido un modelo semejante al europeo, es posible que su disolución no fuera tán rápida y que el proceso hubiera tardado lo suficiente como para, en el camino, superar la crisis.

Las aprensiones de ese anciano sindicalista español, que ahora ni recuerdo en qué circunstancias lo conocí, resultaron certeras si las valoramos años después, lo que las clases dominantes europeas planearon fue meter a los países en una camisa de fuerza, poner sobre ellos un dogal muy difícil de romper, una verdadera dictadura que si bien ha evitado las históricas guerras entre ellos, ha facilitado un involucramiento colectivo en guerras geopolíticas en otros lares.

(*) Juan Féliz Montero Aguilar, es profesor pensionado.