Presidente de Colombia dice que cualquier intento de proceso de paz será criticado

Bogotá, 19 sep (Sputnik).- Cualquier intento de hacer la paz será criticado, declaró el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ante la prensa cuando se le preguntó por el acercamiento con las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).



“La paz siempre será criticada. No he escuchado en algún momento de la historia de Colombia, en donde yo haya podido observar, procesos de paz que no se critiquen. Yo creo que lo que más hay que criticar es la guerra; si logramos que todas las personas en Colombia abandonen el camino de las armas, estaremos construyendo una gran nación”, dijo Petro el domingo.



El mandatario se encuentra en Estados Unidos (EEUU) para el debate general del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Nacioens Unidas.



Antes de llegar a EEUU, Petro anunció a través de su cuenta de Twitter que el inicio de los diálogos con las disidencias de FARC y adjuntó dos fotografías en las que se ve a emisarios de su administración dialogando con miembros de las disidencias en una especie de cambuche en medio de la selva colombiana.



El diálogo inició con el frente denominado ‘Jorge Briceño’, a quienes las disidencias rinden homenaje a alias ‘Mono Jojoy’, uno de los cabecillas más representativos de las extintas FARC, grupo que firmó el acuerdo de paz con el Estado en 2016, y quien fue dado de baja por el Ejército Nacional en medio de un bombardeo en 2010. (Sputnik)