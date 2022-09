Canciller francesa llama a Irán a que acepte las condiciones sobre el PAIC

París, 19 sep (Sputnik).- La ministra de Exteriores de Francia, Catherine Colonna, instó a Irán a aceptar los condiciones de UE sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC).



«Constatamos que no habrá mejor propuesta para Irán, y que es él quien debe tomar una decisión ahora», declaró Colonna.



Según la ministra, Irán todavía no dio «una respuesta positiva» a las propuestas en cuanto a la reanudación del PAIC.



«La ventana de oportunidad que a finales de agosto estaba casi abierta, parece ser cerrada pronto», indicó.



El lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani Chafi, aseguró que Irán no descarta realizar negociaciones sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), al margen de la 77 sesión de la Asamblea general de la ONU en Nueva York.



En julio de 2015, Irán y el Grupo 5+1 (China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia más Alemania) sellaron el PAIC que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear de Irán, con el objetivo de excluir su posible dimensión militar, a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



En mayo de 2018, el entonces presidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) sacó a EEUU del acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales a Irán con el argumento de que ese país seguía desarrollando armas nucleares, algo que no se ha confirmado.



Un año después, Teherán respondió con la disminución de manera gradual de sus compromisos en el marco del PAIC ante la falta de avance del resto de países signatarios para contrarrestar las restricciones norteamericanas.



Las partes del acuerdo, junto con EEUU, iniciaron negociaciones para restablecer el pacto nuclear en abril de 2021 en Viena.



En marzo pasado las consultas se estancaron, pero a finales de junio, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, afirmó haber acordado con el ministro de Exteriores de Irán, Amir Abdolahian, reanudar las conversaciones. (Sputnik)