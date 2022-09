Bolsonaro da discurso de campaña en la ONU presentando un Brasil verde

Río de Janeiro (Brasil), 20 sep (Sputnik).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dio este martes un discurso de tono electoral ante la Asamblea General de la ONU, en el debate general de su 77 periodo de sesiones, destacando su lucha anticorrupción, atacando a la izquierda y describiendo a su país como un modelo de desarrollo sostenible.



«Brasil es parte de la solución y una referencia para el mundo», dijo el mandatario ante los líderes reunidos en Nueva York, asegurando que la gran mayoría de la Amazonía sigue intacta, a pesar de las elevadas tasas de deforestación de los últimos años.



Bolsonaro, quien se postula para su reelección en los comicios del próximo 2 de octubre, dijo que en materia de desarrollo sostenible su país sigue siendo «fuente de credibilidad», y aseguró que dos tercios del territorio brasileño siguen teniendo vegetación nativa.



«Igual que cuando Brasil fue descubierto en 1500, en la Amazonía más del 80 por ciento de la selva continúa intocada, al contrario de lo que divulgan los medios nacionales e internacionales», afirmó.



Al contrario que en otras ocasiones, en que Bolsonaro negó los datos oficiales de deforestación e incendios, esta vez no entró en detalles y se limitó a decir que al preservar el ambiente no hay que olvidarse de las personas, recordando que en la Amazonía brasileña viven más de 20 millones de brasileños.



También subrayó que Brasil cuenta con la matriz energética más limpia entre los miembros del G20, y defendió que el país tiene todos los requisitos para convertirse en un gran exportador de hidrógeno verde en el futuro.



El presidente también hizo una fuerte defensa del sector agrícola y ganadero, uno de los pilares de apoyo de su Gobierno, diciendo que si no fuese por Brasil, «el planeta pasaría hambre».



«Alimentamos a más de 1.000 millones de personas alrededor del mundo, nuestro agronegocio es orgullo nacional», dijo.



El mandatario también destacó los números positivos de la economía, con la baja del desempleo o la deflación registrada en los meses de julio y agosto.



Corrupción



En otro orden de temas, Bolsonaro criticó de forma velada al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) al referirse a la corrupción y a la petrolera Petrobras.



«Entre 2003 y 2015, cuando la izquierda presidió el país, el endeudamiento de Petrobras (…) llegó a los 170 billones de dólares; el responsable de eso fue condenado en tres instancias, por unanimidad», dijo aludiendo a Lula, y añadió que ese es «el Brasil del pasado».



Bolsonaro también afirmó que su Gobierno «extirpó» la corrupción «sistémica» que existía en Brasil, en uno de los momentos en que más evidente se hizo su mensaje hacia el electorado brasileño, cuando faltan menos de dos semanas para las elecciones.



Al hablar de la pandemia del covid-19, Bolsonaro dijo que no ahorró esfuerzos para salvar vidas y preservar empleos, y destacó el amplio programa de inmunización de Brasil y la producción doméstica de vacunas, a pesar de que en su momento desconfió de los inmunizantes y retrasó su compra.



«Ya tenemos más del 80 por ciento de la población vacunada, todos vacunados de forma voluntaria, respetando la libertad de cada uno», expresó el presidente.



La corrupción y la gestión de la pandemia son dos de los temas más candentes en la campaña electoral.



Según todas las encuestas, el expresidente Lula lidera las intenciones de voto e incluso podría ganar en la primera vuelta.



Sanciones



Por otro lado, el jefe de Estado sudamericano criticó las sanciones «unilaterales y selectivas» contra Rusia, aunque evitó nombrar directamente al país.



«No creemos que el mejor camino sea la adopción de sanciones unilaterales y selectivas contrarias al derecho internacional», dijo el líder brasileño cuando se refería a la situación del conflicto en Ucrania.



Bolsonaro añadió que Brasil es contrario al «aislamiento diplomático y económico» y que las consecuencias de esta política ya se están notando en el aumento del precio de los alimentos y combustibles.



«Países que se presentaban como líderes de la economía de bajo carbono ahora pasan a usar fuentes sucias de energía», criticó, y remarcó que las sanciones afectan a la recuperación de la economía y a los propios países europeos que las aplican.



Bolsonaro subrayó que Brasil intentó en todo momento evitar el bloqueo de los canales de diálogo y pidió que se insista en ese camino.



«Hago un llamamiento a las partes; no dejen escapar ninguna posibilidad de poner fin al conflicto y garantizar la paz», dijo.



El líder de Brasil también defendió un «alto el fuego inmediato», así como la protección de civiles y no combatientes y de la infraestructura crítica para la asistencia de la población.



También agradeció a los países que meses atrás colaboraron en la evacuación de los brasileños que se encontraban en Ucrania cuando estalló el conflicto: Eslovaquia, Polonia, Hungría, Rumanía y la República Checa.



El debate general en Nueva York comenzó este martes y se prolongará hasta el lunes 26. (Sputnik)