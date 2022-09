María Belén Bernal: la desaparición que mantiene en vilo a Ecuador

Quito, 21 sept (Sputnik).- La desaparición de la abogada ecuatoriana María Belén Bernal, a quien se vio por última vez el pasado 11 de septiembre, tiene expectante a la sociedad ecuatoriana, que comenzó a movilizarse para exigir la aparición de la mujer.



Ante la incertidumbre de qué pasó con su hija, Elizabeth Otavalo, se declaró en movilización permanente y se adelantó a solicitar ayuda de expertos internacionales al alegar que no cuenta con apoyo en su país.



Muchas preguntas se hace la madre de María Belén para intentar conocer por qué su hija no recibió ayuda aquel fatídico día en que acudió a la Escuela Superior de Policía, en el norte de Quito, y los golpes de su esposo, el teniente de policía Germán Cáceres, la hicieron gritar: «auxilio, me están matando».



Los testimonios que han trascendido a la palestra pública confirman que se habría producido una discusión entre María Belén y Cáceres, y que se podían escuchar golpes, ruidos y gritos, pese a lo cual ninguno de los cadetes ni oficiales dieron parte de ello ni acudieron en auxilio de la mujer.



Según reseñó el diario local El Universo, el ahora principal sospechoso de la desaparición, prófugo de la justicia, incluso habría pedido linternas y tijeras a cadetes; mientras otro relato difundido señala que él habría trasladado en el auto de su esposa un bulto cubierto con una cobija.



Elizabeth Otavalo quiere respuesta de por qué ninguno de quienes habrían escuchado a su hija aterrorizada fueron en su ayuda, entre ellos Joselyn Briggitte, la única persona con prisión preventiva en el caso.



El abogado de la joven cadete Joselyn dijo que ella fue víctima también del teniente de policía, quien la obligó a permanecer en una habitación contigua mientras él resolvía la situación con su esposa, y mencionó que María Belén fue golpeada por Cáceres.



En declaraciones atribuidas a la cadete, María Belén y su esposo estaban discutiendo y se escucharon gritos y golpes por unos 20 minutos.



Los primeros informes afirman que se encontraron rastros de sangre en un auto y en una habitación.



Jesús López, abogado de la familia de María Belén Bernal, dijo que Cáceres se negó a un registro en su habitación por parte de funcionarios de Criminalística, pese haber constatado manchas de sangre en su colchón, y cerró la puerta sin que se haya puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado.



Fisuras institucionales

El suceso detonó el reclamo de una depuración policial urgente, pero ante el pedido, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, se adelantó a responder que eso es algo que se hace en la institución de manera «permanente».



Carrillo ha dicho que buscarán a Cáceres «hasta debajo las piedras» para impedir que se evada de la justicia, pero sus declaraciones otra vez causaron molestias luego de que apuntara como causa del suceso al incumplimiento del personal de guardia que dejó ingresar a María Belén a la Escuela de Formación de Policías.



El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, también recibió la repulsa en redes tras afirmar que «las activistas que defienden la violencia, aquellos que quieren desestabilizar, ya encontraron un motivo para crear un relato que pretende concluir que se trata de un acto institucional».



Este suceso sacó a la luz la existencia de fisuras institucionales para la toma de decisiones, ya que tras hacer una primera declaración el principal sospechoso fue liberado, sin que hasta ahora se tenga rastro de su ubicación.



Hasta el momento fueron despedidos el director de la institución educativa policial y otros diez funcionarios, pero todavía podrían «rodar cabezas», según dijo el ministro del Interior.



Los cuestionamientos en la sociedad civil apuntan también hacia aquellos asuntos en los que se reproducen los patrones machistas, por el hecho de que en este caso solo ha sido detenida una mujer de rango militar menor.



Tras ello, fue nombrada una mujer como directora de la Escuela de Formación de Policías y se confirmó que habrá equidad de género entre las instructoras y directivas de dicha institución, como un paso para subsanar la práctica machista enraizada no solo allí sino en toda la sociedad.



En las redes comienza a manejarse la hipótesis de un presunto caso de crimen de Estado, por haber sido la Escuela de Policías el lugar donde habría desaparecido la abogada.



Según la Coordinadora por la Paz, la Soberanía, la Integración y la No Injerencia, movimiento defensor de derechos humanos, en Ecuador desde el año 2018 un total de 1.898 miembros del cuerpo policial fueron detenidos por cometer infracciones a la ley penal, muchos de ellos en flagrancia. (Sputnik)