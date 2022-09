Presidente colombiano Petro condena que haya conflictos mientras «la selva se quema»

Bogotá, 20 sep (Sputnik). – El presidente de Colombia, Gustavo Petro, envió un fuerte mensaje en su intervención en el debate general del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, señalando que en el mundo reina el doble discurso de protección de la selva y el ambiente, mientras el consumismo y extractivismo ponderan en las grandes potencias.



«Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 (dióxido de carbono) planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir», dijo el mandatario.



Para el jefe de Estado, los potencias económicas de Occidente priorizan una política de inversiones en el sector petrolero en perjuicio del ambiente.



«Para ustedes mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve, prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera», afirmó.



Petro añadió que, de seguir fomentando la protección y fortalecimiento de las técnicas extractivistas a nivel global, la humanidad corre riesgos futuros en cuanto al acceso al agua potable.



«El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis, y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada, pero ,en cambio, el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Estas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional», afirmó.



Una de las políticas económicas más importantes que Petro anunció en Colombia será la de finalizar el otorgamiento de nuevos contratos petroleros para exploración y extracción, así como la búsqueda de la prohibición de la explotación de yacimientos no convencionales a través de la técnica «fracking» (fracturación hidráulica). (Sputnik).