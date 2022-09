Presidente de Argentina afirma que existe el deber ético de construir un mundo distinto

Buenos Aires, 20 sep (Sputnik).- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, expresó el martes que la pandemia del covid-19 puso al descubierto un sistema injusto ante el que la comunidad internacional tiene el deber de reaccionar en pos de un mundo distinto.



«La pregunta que debemos hacernos es si frente a ese velo que se corrió, no tenemos el deber y la obligación ética y moral de construir algo distinto», exhortó el mandatario durante durante una charla en la Universidad The New School de Nueva York antes de su disertación ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



El jefe de Estado argentino abundó en la idea de que pandemia se convirtió en «una suerte de velo que se corre ante todos para dejar al descubierto el sistema injusto, las carencias y las debilidades estructurales del mundo».



Como presidente pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeñs (Celac), Fernández señaló que si no se hace nada, «entonces tanto sufrimiento no sirvió de nada».



«Está claro y es evidente que el sistema financiero internacional concentra la riqueza en unos pocos y distribuye pobreza en millones», sostuvo durante la charla «Desafíos globales: una perspectiva latinoamericana».



Al insistir en esa idea, el gobernante argentino volvió a señalar que la ética debía regir las actuaciones.



El presidente argentino brindó esta ponencia antes del discurso que dirigirá a la Asamblea General de la ONU en su 77 periodo de sesiones.



El mandatario, que el lunes se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, viajará este miércoles a Houston, en el estado de Texas (sureste), para reunirse con empresarios petroleros antes de regresar a Buenos Aires. (Sputnik)