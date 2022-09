Stoltenberg califica de ilegítimos los referendos de adhesión a Rusia

Bruselas, 20 sep (Sputnik).- El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg, declaró que la alianza considera «ilegítimos» los futuros referendos sobre la incorporación a Rusia que las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk, así como las provincias de Jersón y Zaporizhzhia tienen previsto celebrar.



Este martes, las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y las provincias de Jersón y Zaporizhzhia anunciaron que entre el 23 y el 27 de septiembre llevarán a cabo referendos sobre la incorporación a Rusia.



«Los referendos falsos no tienen legitimidad y no cambian la naturaleza de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Esta es una nueva escalada en la guerra de (presidente ruso, Vladímir) Putin», escribió Stoltenberg en su cuenta de Twitter.



En este contexto, instó a la comunidad internacional a «condenar esta flagrante violación del derecho internacional e intensificar el apoyo a Ucrania».



Lugansk y Donetsk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.



El primer país en reconocer su independencia fue Rusia, que lo hizo el pasado 21 de febrero.



Desde el 24 de febrero, Rusia continúa una operación militar especial en Ucrania alegando que las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk necesitaban, como lo denunciaban, ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.



En el transcurso de la operación, las tropas rusas lograron extender su control a la totalidad de la provincia de Jersón, así como a la costa del mar de Azov en la provincia ucraniana de Zaporizhzhia.



En estos territorios se establecieron autoridades que anunciaron la intención de organizar votaciones con vistas a su integración en Rusia, comenzaron a retransmitir programas de radio y televisión rusos y a restablecer los vínculos comerciales con Crimea, que se separó de Ucrania y se reincorporó a Rusia en marzo de 2014. (Sputnik)