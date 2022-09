Cancilleres de Comunidad Andina establecen grupo especial para fortalecer el organismo

Lima, 21 sep (Sputnik).- Los cancilleres de los países que conforman la Comunidad Andina (CAN) concertaron establecer un grupo especial para evaluar el fortalecimiento del ente internacional, informó este miércoles la Cancillería peruana.



«Los ministros de Relaciones Exteriores de la CAN (…) han adoptado establecer un grupo especial de concertación y negociación, con el mandato de evaluar la reforma, modernización y fortalecimiento de la CAN en el contexto de los cambios que tienen lugar en los ámbitos subregional, regional y mundial», indicó la Cancillería peruana en un comunicado.



La CAN es un organismo compuesto por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, y que tiene como objetivo impulsar políticas de desarrollo en común.



Se señaló que el grupo especial de concertación y negociación iniciará sus labores «de inmediato» y contará con dos representantes de cada uno de los países miembros.



El grupo tendrá un plazo de cuatro meses para presentar una propuesta consensuada que deberá ser presentada a la CAN con el apoyo de su secretaría general. (Sputnik)