Putin dice que aflojar la soberanía sería «mortalmente peligroso» para Rusia

Veliki Nóvgorod (Rusia), 21 sep (Sputnik). – Durante 1.160 años hemos aprendido firmemente que para Rusia sería «mortalmente peligroso» aflojar su soberanía, declaró este miércoles el presidente ruso, Vladímir Putin.



«Hemos aprendido firmemente durante 1.160 años que para Rusia sería mortalmente peligroso aflojar la soberanía o renunciar a los intereses nacionales incluso por un tiempo. Pues que ya no esperen tales errores por nuestra parte, no cederemos ante el chantaje y la intimidación», dijo en un acto dedicado a los 1.160 años de la condición de Estado de Rusia.



Putin subrayó que la soberanía de Rusia es la «garantía de la libertad de cada persona».



«La soberanía es la garantía de la libertad de cada persona, uno no puede sentirse verdaderamente libre si su pueblo, su patria, no son realmente libres. Los gobiernos del país servirán únicamente al pueblo y su respaldo a los asuntos clave de la política exterior e interior garantizará el desarrollo seguro de nuestro país como uno de los centros de un mundo multipolar más justo en proceso de formación», relató el presidente.



En su opinión, es imposible destruir los valores de Rusia como misericordia y justicia.



«Nadie podrá prohibir o cancelar la civilización y la riquísima cultura de Rusia. Tampoco lograrán destruir los valores que unen a la sociedad rusa y nos convierten en un gran pueblo único… Estos valores son la fidelidad a la verdad y justicia, respeto a la familia, amor a los niños, misericordia, compasión, ayuda mutua y deseo de hacer bien a los demás, a todo el país, a toda Rusia», expresó Putin.



El mandatario afirmó, asimismo, que ser patriota es la «esencia de la naturaleza y del carácter del pueblo ruso».



«Ser patriota es la esencia de la naturaleza y del carácter del pueblo ruso. Ahora, en el marco del operativo militar especial (en Ucrania), nuestros héroes –soldados, oficiales y voluntarios– muestran estas altas cualidades humanas», refirió.



El presidente remarcó que los militares rusos luchan hombro a hombro en Donbás para salvar a los habitantes de la región, luchan «por un cielo pacífico para nuestros hijos y nietos, por una patria libre e independiente». (Sputnik)