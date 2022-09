Armenia insiste en que Azerbiayán reconozca su integridad territorial

Ereván, 23 sep (Sputnik).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, señaló el reconocimiento bilateral de la integridad territorial con Azerbaiyán como clave para lograr un tratado de paz entre los dos países.



» Ya hemos declarado que estamos dispuestos a hacerlo, pero Azerbaiyán no lo ha hecho hasta ahora. Al contrario, Azerbaiyán ha estado expresando públicamente que todo el sur y el este de Armenia, e incluso la ciudad capital, Ereván, son territorios de Azerbaiyán. Por otro lado, Azerbaiyán mantiene bajo ocupación territorios considerables de Armenia, y como dije, el riesgo de una nueva agresión por parte de Azerbaiyán sigue muy alto», declaró Pashinián al intervenir este jueves ante la Asamblea General de las Naciones Unidas.



Los enfrentamientos del pasado 13 de septiembre, según Pashinián, no fueron una escaramuza fronteriza sino «agresión militar no provocada e injustificada» de Azerbaiyán contra Armenia.



«Si Azerbaiyán reconociera la integridad territorial de Armenia ‒no teóricamente, sino en concreto, me refiero a la integridad de nuestro territorio reconocido internacionalmente de 29.800 kilómetros cuadrados‒ significaría que podemos firmar un tratado de paz reconociendo mutuamente la integridad territorial uno del otro. De lo contrario, tendríamos un tratado de paz fantasma, después de lo cual Azerbaiyán utilizará el proceso de delimitación de fronteras para nuevas reivindicaciones territoriales y ocupación», advirtió el líder armenio en su discurso.



En la noche del 12 al 13 de septiembre se registraron choques armados en varios tramos de la frontera entre dos países del Cáucaso Sur.



El nuevo brote de hostilidades, el mayor en casi dos años, ocurrió fuera de Nagorno Karabaj, región de población mayoritariamente armenia por la que Ereván y Bakú libraron varias guerras desde su secesión en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.



Las hostilidades se saldaron con más de 200 muertos y cientos de heridos en ambos lados.



Armenia solicitó apoyo de Rusia, a la que le une un tratado de amistad, cooperación y ayuda recíproca, así como a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), alianza fundada en 2002 que incluye, además de estos dos países, a Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán.



Gracias a la mediación de Rusia, las partes en conflicto cesaron el fuego en la tarde del 14 de septiembre.



Desde entonces no se han reportado nuevos incidentes. (Sputnik)