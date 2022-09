España promoverá junto a Senegal una alianza internacional contra la sequía

Naciones Unidas, 23 sep (Sputnik).- España y Senegal promoverán juntos una alianza internacional contra la sequía en el marco de la lucha contra la emergencia climática, anunció el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.



«La coyuntura actual nos empuja, con aún más determinación, a cumplir los compromisos de descarbonización de nuestras sociedades. No se trata de si es oportuno o no descarbonizar nuestras economías, sino de hacerlo de forma justa y con la celeridad que requiere la certeza científica, y es que el tiempo se nos está agotando», señaló Sánchez al intervenir este jueves en el debate general del 77º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Acto seguido, el jefe del Ejecutivo dijo que España quiere aportar soluciones concretas en este sentido en el seno de las Naciones Unidas.



«Junto a Senegal vamos a apoyar la creación de una Alianza Internacional de Resiliencia contra la Sequía para promover la innovación, la transferencia de tecnología, y la movilización de recursos frente a la sequía, a países expuestos a esta amenaza (…) Presentaremos esta iniciativa durante la COP27 de noviembre en Egipto, junto a la Secretaría de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación y otros países igualmente interesados», avanzó.



Durante su discurso, Sánchez se refirió también a «la crisis alimentaria que amenaza a millones de seres humanos» y que podría agravarse, si no se toman medidas.



«El bloque de las exportaciones de grano de Ucrania por parte de la Federación Rusa, pero también las decisiones egoístas de poner barreras al comercio de productos agrícolas y de fertilizantes han hecho que esta crisis sea aún más acuciante», apuntó.



En este contexto, Sánchez reafirmó que España movilizará 151 millones de euros en donaciones y 85 millones de euros en créditos para hacer frente a esta crisis durante los próximos tres años, y que destinará el 0,7 por ciento de la renta nacional bruta a la Ayuda Oficial para el Desarrollo en el marco de la Agenda 2030. (Sputnik)