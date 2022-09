Experiencia de combate, factor clave durante movilización parcial, dice Estado Mayor ruso

Moscú, 22 sep (Sputnik). – La experiencia de combate es uno de los principales factores durante el llamado a filas en el ámbito de la movilización parcial, comunicó este jueves el portavoz del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el contralmirante Vladímir Tsimlianski.



«Cuando se llama a filas en el ámbito de una movilización parcial, uno de los principales factores en este caso es la experiencia de combate si se trata de militares en condición de reserva», comentó.



Tsimlianski señaló que durante el llamado a filas de militares que pasaron a reserva no existe ningún orden de prioridad.



«No obstante, en el ámbito de la movilización parcial se dará prioridad a los ciudadanos con especialidades militares apropiadas, necesarias para cumplir las tareas de combate. Evidentemente, son los fusileros, tanquistas, artilleros, conductores y mecánicos, entre otros», relató el portavoz del Estado Mayor ruso.



Precisó que es la profesión militar y no el rango lo que constituye un criterio prioritario de selección.



Tsimlianski reveló que serán elegibles para el reclutamiento tanto las personas con rangos de oficiales como los soldados y sargentos.



De acuerdo con la legislación rusa, los soldados y sargentos menores de 35 años, los oficiales subalternos menores de 50 años y los oficiales superiores menores de 55 años están sujetos a la convocatoria para el servicio militar en el marco de movilización, explicó.



«Los que están fuera de la Federación de Rusia, de viaje de corta duración, y están inscritos en el registro militar en su lugar de residencia en Rusia, pueden ser llamados al servicio militar», agregó el vocero.



En cuanto a las mujeres, aclaró que estas pueden ocupar los puestos de personal militar sanitario, pero subrayó la mínima necesidad de este tipo de especialistas.



Entre los ciudadanos exentos de la movilización parcial, figuran los empleados de las empresas del «complejo militar-industrial», los nacionales declarados provisionalmente no aptos para el servicio militar por motivos de salud, así como los ciudadanos con cuatro o más hijos menores de 16 años.



Lo mismo se aplica a los rusos con residencia permanente en el extranjero que no están inscritos en el registro militar, aseguró Tsimlianski.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, decretó el 21 de septiembre la movilización parcial de los reservistas que, según el Ministerio de Defensa, englobará a 300.000 personas y es necesaria para controlar los territorios liberados en Donbás y la línea de contacto, de 1.000 kilómetros, con las tropas ucranianas.



El mandatario ruso anunció esta medida en una alocución televisada a la nación, la primera desde que ordenó el 24 de febrero pasado lanzar una operación militar especial en Ucrania y en vísperas de referendos convocados en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhzhia sobre la incorporación de estos territorios a Rusia.



En su discurso, Putin acusó a Occidente de chantaje nuclear y advirtió que Rusia no dudará en usar todo el arsenal disponible de medios de destrucción ‒algunos, más avanzados que los de la OTAN‒ en caso de amenaza a su integridad territorial. (Sputnik)