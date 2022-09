Guterres cataloga de inaceptables discusiones sobre posible uso de las armas nucleares

ONU, 22 sep (Sputnik).- Las discusiones sobre un posible conflicto nuclear son inaceptables, los países con ese tipo de armamento deben confirmar que no van a usarlo, declaró el secretario general de la ONU, António Guterres, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Ucrania.



Según Guterres, el conflicto en Ucrania «tiene un potencial ilimitado» de perjudicar tanto al país como al mundo.



«La idea de un conflicto nuclear, que una vez fue impensable, se ha convertido en un tema de debate. Eso, de por sí, es completamente inaceptable. Todos los Estados poseedores de armas nucleares deben reafirmar su compromiso de no usarlas y eliminarlas completamente», dijo Guterres.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en su discurso en la Asamblea General de la ONU, afirmó que el mandatario ruso, Vladímir Putin, supuestamente, amenaza abiertamente con el uso de armas nucleares, por lo que Moscú, en su opinión, descuida el régimen de no proliferación.



La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, calificó de «poco decente» que Biden utilizara al principio de su discurso una «falsa cita» del presidente ruso, Vladímir Putin, sobre la «amenaza nuclear», pues se trata de palabras que el mandatario ruso nunca pronunció. (Sputnik)