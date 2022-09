Lavrov denuncia que Occidente se convierte en un bando del conflicto en Ucrania

ONU, 22 sep (Sputnik).- Los países occidentales se están convirtiendo en un bando del conflicto en Ucrania, al saturar cínicamente con sus armas ese país, declaró este jueves en un discurso durante el Consejo de Seguridad de la ONU el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.



«Es especialmente cínica la postura de aquellos Estados que saturan de armas y equipamiento militar a Ucrania, entrenando al personal de las Fuerzas Armadas de ese país. El objetivo es obvio, no lo ocultan y lo declaran: prolongar en lo posible las hostilidades, a pesar de las víctimas y la destrucción, para desintegrar y debilitar a Rusia», dijo Lavrov.



Para el jefe de la diplomacia rusa, esa actividad «significa la participación directa de los países occidentales en el conflicto ucraniano, los convierte en su parte».



«Hemos presentado una gran cantidad de hechos que muestran cómo Ucrania se estaba preparando para desempeñar el papel de una ‘anti-Rusia’, el papel de una plaza para forjar e implementar las amenazas contra la seguridad rusa. Me atrevo a asegurarles que no lo permitiremos», dijo el ministro ruso. (Sputnik)