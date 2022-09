El jefe del Consejo Europeo insta a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU

Bruselas, 23 sep (Sputnik).- El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se pronunció a favor de una reforma urgente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



«El sistema actual no es suficientemente inclusivo ni representativo. El uso del veto debería ser una excepción, pero se ha convertido en una regla. Hace falta una reforma urgente», dijo el funcionario comunitario durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU.



Michel también destacó que comparte la opinión de que «cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad desencadena una guerra no provocada e injustificada», y esta resulta condenada por la Asamblea General de la ONU, «su membresía en el consejo debe ser suspendida de manera automática».



Más temprano, Leonid Slutski, líder del Partido Liberal-Demócrata de Rusia (LDPR) y jefe del comité internacional de la Duma de Estado (Cámara baja del Parlamento ruso), declaró que Occidente está intentando deformar la imagen de Rusia durante la Asamblea General de la ONU, pero no lo logra.



Rusia continúa su operación militar especial en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, alegando que las Repúblicas Populares de Lugansk y Donetsk necesitaban, como lo denunciaban, ayuda frente al genocidio perpetrado por parte de Kiev.



Lugansk y Donetsk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014, tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado acaecido en Kiev en febrero de ese mismo año. (Sputnik)