El Presidente de Ecuador pidió la dimisión del ministro del Interior

Quito, 24 sep (Sputnik).- El presidente de Ecuador, Guillemo Lasso, pidió este viernes la dimisión del ministro del Interior, Patricio Carrillo, tras los acontecimientos registrados en el país al confirmarse el asesinato de la abogada María Belén Bernal, según anunció en cadena nacional a su regreso al país.



«El Ecuador entero conoce muy bien el valor del general Carrillo. Aunque a algunos no les guste su frontalidad, el general Patricio Carrillo ha dedicado su vida y su lealtad al ideal de un país más seguro; sin embargo, tras los acontecimientos de estos últimos días he decidido que su servicio concluya el día de hoy. He pedido al general Carrillo su dimisión como ministro del Interior»; afirmó el presidente Lasso.



La destitución de Carillo era una demanda ciudadana luego que comenzaran a salir a la luz pública detalles de las circunstancias del deceso por estrangulamiento y asfixia de la abogada, quien fue vista por última vez con vida al ingresar a la Escuela Superior de la Policía a visitar a su esposo, el teniente Germán Cáceres.



El mandatario dijo que estas decisiones son solo el primer paso, en el largo camino que tiene el gobierno para transformar a la Policía Nacional y sanear como país, y añadió que el siguiente paso será fortalecer la lucha contra de la violencia de género desde la Secretaría de Derechos Humanos.



«Vamos a destinar todos los recursos necesarios para que la ley y el plan de prevención y erradicación de la violencia de género sean efectivos», afirmó.



Además, prometió trabajar con las instancias de la administración de justicia para no revictimizar a las víctimas y a sus familiares, y que el acceso a la justicia sea efectivo.



Anunció que se trabajará con las autoridades de los 221 municipios del país para que cumplan con las obligaciones de prevención, atención y reparación integral a las víctimas de la violencia y sus familias.



Prometió que invitarán a las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos a trabajar de manera colaborativa en los cambios necesarios para prevenir, atender y erradicar este flagelo.



«Ellas serán veedores permanentes de este gran cambio al que hoy convocamos», aseveró.



A nombre de su esposa, María de Lourdes Alcívar y su familia, expresó su solidaridad a la madre y familiares de María Belén Bernal y pidió perdón como presidente de la república.



«Esto no debe suceder nunca, pero mucho menos en un edificio público, donde se forman quienes deben protegernos», dijo.



Al concluir, señaló que hoy Ecuador está de luto por María Belén y las mujeres víctimas de feminicidio, por lo que la mejor manera de honrarlas será luchar sin descanso para erradicar definitivamente de la sociedad la violencia de género.



El regreso del presidente Lasso al país, procedente de Estados Unidos, donde acudió al debate general del 77 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU, coincidió con la ceremonia de despedida a la abogada asesinada.



Elizabeth Otavalo, madre de la víctima, ha calificado el hecho como un crimen de Estado, por haber ocurrido en una institución policial y dijo que no descansará hasta que los culpables sean juzgados, mientras el mandatario ecuatoriano calificó el hecho como un femicidio. (Sputnik)