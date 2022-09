Esta semana en la Universidad de Costa Rica. Del 24 de setiembre al 1 de octubre del 2022

Conversatorio: Políticas del Sector Agroalimentario en Costa Rica y Chile. Lunes 26 de setiembre, de 4:00 a 6:00 p. m. en el auditorio de la Facultad de Ciencias Agroalimentarias. Invitado especial: José Díaz Osorio, Universidad de Talca, Chile. Luis Losilla Solano Mercedes Montero Vega EEAA y CIEDA. Modera: Olman Quirós Madrigal. Dirigido a estudiantes, profesores, profesionales del área. Información: 2511-8766, correo electrónico: olman.quiros@ucr.ac.cr / mercedes.montero@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Economía Agrícola y Desarrollo Agroempresarial (CIEDA) con la colaboración de la Escuela de Economía Agrícola y Agronegocios, Universidad de Talca, Chile.

Conferencia: ¿Cómo practicar la escritura de caracteres para memorizarlos a largo plazo? Lunes 26 de setiembre, 6:00 p. m. Transmisión por Facebook Live Instituto Confucio de la UCR. Información: 2511-6871, correo electrónico: cultura.confucio@ucr.ac.cr enlace: http://www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

Semana de la Persona Migrante. Conferencias, talleres, charlas, encuentros, feria, actividades culturales. Del 26 al 30 de setiembre. Una semana para reflexionar sobre las migraciones humanas desde sus distintas perspectivas y motivaciones. Programa en el enlace: https://drive.google.com/file/d/1ZOCFaKOUBPTkfXzbOKvaD0-k373h8KTR/view?usp=sharing Información: 2511-5693, correo electrónico: mario.solorzanoperez@ucr.ac.cr Organiza: Vicerrectoría de Acción Social (VAS) en el marco de: la iniciativa «UCR Interculturalidad sin fronteras.»

Agenda de actividades Persona Migrante.

Seminario de investigación: «Evaluación del desempeño del riego: Un análisis global y uno local en Costa Rica». Martes 27 de setiembre, 3:30 p. m. por medio de Plataforma Zoom: https://udecr.zoom.us/j/81266086874 / https://www.facebook.com/CICA.UCR Participa: Dr. Juan Benavides, profesor e investigador de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas. El agua es indispensable para la vida en nuestro planeta y es el recurso natural más utilizado por la humanidad. Sectores como la agricultura y la producción de alimentos son fuertemente dependientes de este recurso. Sin embargo, factores como el uso no adecuado o ineficiente, el aumento de la población mundial, la contaminación o el cambio climático, están comprometiendo seriamente su sostenibilidad a futuro. Información: 25118202, correo Contacto: juan.chin@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/CICA.UCR / https://udecr.zoom.us/j/81266086874 Organiza: CICA con la colaboración de Seminarios de investigación del CICA.



CHARLA: Patrimonio-territorial y territorio de excepción, conceptos decoloniales y praxis latinoamericana. Miércoles 28 de setiembre, de 9:00 a 11:00 a. m. en el auditorio de la Escuela de Arquitectura. Impartida por el Dr. Everaldo Costa, Instituto de Ciencias Sociales, Universidad de Brasilia. Información: 2511-6881, correo electrónico: lucia.riba@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Arquitectura con la colaboración de la Universidad de Brasilia, Posgrado de Arquitectura, Posgrado de Geografía.

Charla: Huella de Carbono en Edificio: Un nuevo Enfoque. Miércoles 28 de setiembre, 1:00 p. m. en el miniauditorio 1, Facultad de Ingeniería. A cargo del M.Sc. Pablo Echeverría García, Senior Design Engineer, Magnusson Klemencic Associates (USA). Información: 2511-6676, correo electrónico: diego.hidalgo@ucr.ac.cr Organiza: Laboratorio de Ingeniería Sísmica.

Conferencia: Ni mi casa es ya mi casa: neoliberalismo, violencia y migración. Relectura de la narrativa breve de Claudia Hernández. Miércoles 28 de setiembre, 4:00 p.m. https://www.facebook.com/estudiosgeneralesucr y https://www.youtube.com/channel/UCgAH-ngxa0WvB8IzcxF A cargo de la Mag. Jessie Zúñiga Bustamante, profesora, Escuela de Estudios Generales. Información: 2511-6342, correo electrónico: jairol.nunez@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Estudios Generales en el marco del Ciclo de Actividades Sección de Comunicación y Lenguaje IIC-2022.

Debate: La imagen de las mujeres en los medios. Miércoles 28 de setiembre, 6:00 p. m. por medio de YouTube y Facebook Live del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (https://www.facebook.com/ciemucr/). Participantes: M.Sc. Camila Ordoñez Laclé, coordinadora, OIMP-CIEM; Sra. Sharo Rosales Arce, Observatorio de Medios de Comunicación y Género; Sra. Ingrid Mora Miranda, estudiante sociología feminista. Información: 2511-1953, correo electrónico: ericka.valverdevalverde@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación en Estudios de la Mujer.

Premiación Concurso Amigos de Felinos. Jueves 29 de setiembre, 10:00 a. m. en el auditorio Facultad de Derecho. Iniciativa que busca reconocer a agrupaciones locales que estén trabajando en prácticas favorables a la coexistencia con felinos silvestres o quieran empezar a hacerlo, por medio de incentivos para el desarrollo y el bienestar de las comunidades. Información: 25114183, correo Contacto: concursoadf@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/AmigosdeFelinos. Organiza: Centro de Investigación en Biodiversidad y Ecología Tropical (CIBET-UCR) con la colaboración de la Asociación Amigos de Felinos, Gente y Fauna, DINADECO, S.P.E.C.I.E.S y la agencia SOUL.

CONFERENCIA: Metodología COIL (Aprendizaje Colaborativo Internacional en Línea). Jueves 29 de setiembre, 1:30 p. m. Transmisión por Canal de YouTube: https://bit.ly/ebciyoutube A cargo de la Dra. Brenda García Portillo, Universidad de Monterrey. Dirigido a estudiantes y profesionales en bibliotecología y carreras afines. Información: 2511-1919, correo electrónico: ivannia.arguello@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, Facultad de Educación.

VIDEO CONFERENCIA: Ejercicio interválico de alta intensidad y su efecto en la fisiología integrativa. Jueves 29 de setiembre, 4:30 p. m. Podrá acceder a la videoconferencia a través de este enlace https://www.youtube.com/watch?v=EhR1DmOOnus A cargo del Ph.D. Iván Rentería, profesor-investigador, Facultad de Deportes, Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, México / colaborador de proyectos del (CIMOHU). Información: 2511-2753. Organiza: Centro de Investigación en Ciencias del Movimiento Humano (CIMOHU).

Charla CIMED en su Hogar: Cuando la memoria se desvanece: Alzhaimer y su tratamiento. La demencia es una condición progresiva que se caracteriza por un deterioro en al menos una de las dimensiones de la cognición con respecto a un nivel anterior. Jueves 29 de setiembre, 5:00 p. m. a través de la Plataforma Zoom: https://us05web.zoom.us/j/85747537264?pwd=TUwyVit3cEdkYmxkSmJYWFBYcEdHZz09 Participantes: Dra. Karen Kenton Paniagua, Farmacéutica, Atención Farmacéutica y Farmacia Clínica Centro Nacional de Información de Medicamentos (CIMED) Dra. Ana Cristina Valerio Aguilar, Médico especialista en Patología. Información: 25118327 / 25118311, correo electrónico: cimed.inifar@ucr.ac.cr Organiza: Facultad de Farmacia con la colaboración del Proyecto CIMED en su Hogar.

FERIA 50 ANIVERSARIO CIGRAS: GRANOS Y SEMILLAS DE CALIDAD, SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA COMUNIDAD. Viernes 30 de setiembre, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. en la Facultad de Ciencias Agroalimentarias, Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) y CIGRAS. Para encontrar la agenda del día y otros detalles pueden ingresar a la página web www.cigras.ac.cr / Facebook del CIGRAS u otras redes sociales del Centro. Los esperamos. Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco de la celebración de su 50 aniversario.

CHARLA: Planeación urbana posible y geografía social imaginativa del lugar. Viernes 30 de setiembre, de 9:00 a 11:00 a. m. en el auditorio de la Escuela de Arquitectura. Dictada por el Dr. Everaldo Costa, Universidad de Brasilia. Información: 2511-6881, correo electrónico: lucia.riba@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Arquitectura, Universidad de Brasilia, Posgrado en Geografía, Posgrado en Arquitectura.

Conferencia: Confucio, Vida y Legado. Viernes 30 de setiembre, 6:00 p. m. Transmisión por Facebook Live Instituto Confucio de la UCR. Información: 25116871 / correo electrónico: cultura.confucio@ucr.ac.cr enlace: www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

Conferencia: El derecho a la libertad de expresión en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y la Corte IDH y las referencias en las sentencias de la Sala Constitucional. Fecha límite de registro: domingo 9 de octubre, por medio de este enlace: https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZEtdu2qrDsuG9ZMeA-Ag519_Q7MYtSwGgTW Fecha de la conferencia: lunes 10 de octubre, 5:00 p. m. (virtual). Información: 2511-6414, correo electrónico: actividades.cicom@ucr.ac.cr Participantes: M.Sc. Giselle Boza Solano, coordinadora, PROLEDI – UCR / investigadora, CICOM-UCR / profesora Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. Moderador: Alexander Herrera Araya, estudiante, Escuela de Ciencias Políticas. Organiza: Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) con la colaboración de PROLEDI, ECCC.

CULTURALES:

Noche de cine chino: Ni uno menos. Online a partir del 26 de setiembre por medio de la página: www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Información: 2511-6871, correo electrónico: cultura.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio, UCR.

Exposición de Arte: Voces de una Identidad Olvidada. Del 26 de setiembre al 06 de octubre en la Galería del Consejo Universitario, Rectoría, Segundo Piso, Edificio Administrativo B. Información: 2511-6873, correo Contacto: comunicacion.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

CONCIERTO: Swing a eléctrico. Jueves 29 setiembre 7 :00 p.m. en la Sala Cullell, Escuela de Artes Musicales. Información: 2511 8545, correo Contacto: produccionartistica.eam@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/ConciertosEAM Organiza: Escuela de Artes Musicales.

CURSOS:

Taller: Quantitative methods and statistics for plant breeding. Inscripción abierta a través del link: https://forms.gle/KJWTvWAuEZ8sRyg76 Fechas en que se impartirá el taller: 27 y 28 de setiembre, de 1:30 a 5:00 p. m. en la Sala Multimedia, Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) (presencial y gratuito). Impartido por el Dr. Chris Maliepaard, Universidad de Wageningen, Reino de los Países Bajos (idioma inglés sin traducción simultánea). Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco de las actividades del 50 Aniversario del CIGRAS.

TALLER: Climate Resilient and Healt Targeted Global Food Security Challenges and Solutions: Metabolic and agro-ecological strategies for practical advances. Inscripción abierta a través del link: https://forms.gle/KJWTvWAuEZ8sRyg76 Fecha de realización del taller: 27 de setiembre, de 8:30 a. m. a 12:00 m. en la Sala Multimedia, Instituto de Investigaciones Agrícolas (IIA) (gratuito). Impartido por el Dr. Kalidas Shetty, de la North Dakota State University, EE.UU. (idioma inglés sin traducción simultánea). Información: 2511-8823, correo electrónico: cigras@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación para Granos y Semillas (CIGRAS), Facultad de Ciencias Agroalimentarias en el marco de las actividades del 50 Aniversario del CIGRAS.

De los delitos y de la prensa: miradas desde los derechos humanos y comunicativos. Inscripción abierta por medio de: https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZEtf-CpqTspE9eoUUt14EXJGvzQsXtA45_4 Duración: 3, 17, 24 y 31 de octubre, de 5:00 a 8:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom. Impartido por la M.Sc. Giselle Boza Solano. Gratuito (cupo limitado). Se entrega certificado de participación. Información: 2511-6852, correo electrónico: proledi@ucr.ac.cr Organiza: Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) con la colaboración de ED-3020: Promoción de los Derechos Comunicativos, Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.

Geometría para Sétimo Año. II Parte. Fecha límite de inscripción: domingo 25 de setiembre (o antes, en caso de que se complete el cupo), por medio de este enlace: https://forms.gle/TY9TXxWZsxZ85e3b8 Duración: los viernes, del 14 al 28 de octubre, de 5:00 a 6:45 p. m. por medio de Plataforma Zoom. Requisitos: Estar matriculado en 7° de secundaria en el 2022 / Ser estudiante de una institución educativa PÚBLICA (no subvencionada ni privada) / Participar en todas las sesiones de trabajo y realizar las actividades de práctica / Cumplir con las reglas de clase / Disponer de un dispositivo con Internet y contar con micrófono / Ser participativo, respetuoso, puntual y responsable / Completar el formulario con todos los datos solicitados. Dirigido a estudiantes de sétimo año de instituciones educativas públicas. Costo: Gratuito. Información: 2511-6557, correo electrónico: cam.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

Estadística para Octavo Año. II Parte. Fecha límite de inscripción: domingo 25 de setiembre (o antes, en caso de que se complete el cupo) por medio de este formulario: https://forms.gle/TY9TXxWZsxZ85e3b8 Duración: los sábados, del 08 al 22 de octubre, de 9:00 a 10:45 a. m. por medio de Plataforma Zoom. Requisitos: estar matriculado en 8° de secundaria en el 2022 / Ser estudiante de una institución educativa PÚBLICA (no subvencionada ni privada) / Participar en todas las sesiones de trabajo y realizar las actividades de práctica / Cumplir con las reglas de clase / Disponer de un dispositivo con Internet y contar con micrófono / Ser participativo, respetuoso, puntual y responsable / Completar el formulario con todos los datos solicitados. Dirigido a estudiantes de octavo año de instituciones educativas públicas. Gratuito. Información: 2511-6557, correo electrónico: cam.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

Álgebra para Noveno Año. II Parte. Fecha límite de inscripción: domingo 25 de setiembre (o antes, en caso de que se complete el cupo) por medio de este enlace: https://forms.gle/TY9TXxWZsxZ85e3b8 Requisitos: Estar matriculado en 9° de secundaria en el 2022 / Ser estudiante de una institución educativa PÚBLICA (no subvencionada ni privada) / Participar en todas las sesiones de trabajo y realizar las actividades de práctica / Cumplir con las reglas de clase / Disponer de un dispositivo con Internet y contar con micrófono / Ser participativo, respetuoso, puntual y responsable / Completar el formulario con todos los datos solicitados. Duración: los miércoles, del 12 al 26 de octubre, de 5:00 a 6:45 p. m. por medio de Plataforma Zoom. Dirigido a estudiantes de noveno año de instituciones educativas públicas. Gratuito. Información: 2511-6557, correo electrónico: cam.em@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Matemática, Departamento de Educación Matemática.

Matrícula Curso Tai Chi Quan. Del 26 setiembre al 05 de octubre por medio de la página web: www.institutoconfucio.ucr.ac.cr Costo: ₡30.000 (público en general) / ₡20.000 (funcionarios y estudiantes de la UCR). Información: 25116870, correo electrónico: secretaria.confucio@ucr.ac.cr Información: 25116870, correo electrónico: secretaria.confucio@ucr.ac.cr Organiza: Instituto Confucio.

LESCO-PROGRESOUCR. Matrícula: del 26 de setiembre al 07 de octubre. Pruebas de Ubicación: del 12 al 16 de setiembre y del 26 al 30 de setiembre. Inicio de clases: del 10 al 15 de octubre. Finalización de clases: del 12 al 16 de diciembre. Costo: ¢56.100 IVA incluido. Lugar: Sede Rodrigo Facio y Virtual. Información: 2511-4160, correo electrónico: progreso.eoee@ucr.ac.cr Organiza: Escuela de Orientación y Educación Especial.

Programa Especializado en Tributación Internacional. Fecha límite de matrícula: 26 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3LfXmSZ Duración: del 03 de octubre de 2022 al 14 de mayo de 2023 (Martes Módulos 1, 3 y 4 / Miércoles Módulos 2 y 5 de 6:00 a 8:00 p. m.) (120 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡73.313 (pago mensual durante 7 meses), 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3749, correo electrónico: andrea.cartinramirez@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Infraworks. Fecha límite de inscripción: 26 de setiembre, por medio del correo electrónico: pec.eic@ucr.ac.cr Duración: los jueves, del 29 de setiembre al 03 de noviembre, de 6:00 a 9:00 p. m. virtual. Costo: ¢102.000. Información: 2511-6693, correo electrónico: pec.eic@ucr.ac.cr enlace: https://www.facebook.com/photo?fbid=508838537916002&set=a.466381875495002 Organiza: Escuela de Ingeniería Civil.

Construcción de Indicadores para la Gestión Pública. Matrícula abierta hasta 28 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3dmqA6e Duración: los miércoles, del 05 de octubre al 09 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m. ( 24 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3762, correo electrónico: melissa.romerotorres@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Formación de formadores. Fecha límite de matrícula: 28 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3UdSD8t Duración: lunes y miércoles, del 03 al 19 de octubre, de 6:15 a 8:15 p. m. (40 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡168.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3759, correo electrónico: luis.navarro@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Herramientas para la mejora continua de procesos en el sector público. Matrícula abierta hasta el 28 de setiembre por medio de este enlace: https://bit.ly/3S5Cy2Q Duración: los martes, del 3 de octubre al 13 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m. (24 horas / Modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3749, correo electrónico: andrea.cartinramirez@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Periodo VIII. Matrícula Intensiva Cisco 2022. Cursos disponibles: Cisco IT Essentials V7.1 / Cisco CCNA 1, 2 y 3 V7 (modalidad virtual- híbrida. Fecha límite de inscripción: 3 de octubre por medio del siguiente enlace: https://academiatecnologia.fundacionucr.ac.cr/login.php Dirigido a mayores de 16 años. Costo: Desde ¢154.555. Información: 2511-1829 / 2511-2874, correo electrónico: acaducr@ucr.ac.cr enlace: https://acaducr.ucr.ac.cr/ Organiza: Centro de Informática.

Estimación de incertidumbre según la GUM y el método de Montecarlo. Fecha límite de inscripción: 4 octubre por medio del correo electrónico. Duración: del 4 de octubre al 1 de noviembre, de 7:00 a 9:00 p. m. por medio de UCR Global y Plataforma Zoom (30 horas). Instructora: Johanna Méndez. Se entregará Certificado de Aprovechamiento. Costo: 380$ + IVA (si se matriculan 3 solo pagan 2). Dirigido a estudiantes, docentes y particulares interesados en estadística aplicada a metrología. Información: 2511-5263, correo electrónico: info.metriko@gmail.com enlace: https://www.facebook.com/photo/?fbid=496223565847271&set=a.486366783499616 Organiza: Instituto de Investigaciones en Ingeniería con la colaboración de ED-237: Cursos de formación en metrología y calidad.

Auditoría Basada en Riesgos. Matrícula abierta hasta el 05 de octubre por medio de este enlace: https://bit.ly/3dgFJpN Duración: los lunes, del 10 de octubre al 06 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m. (24 horas / modalidad virtual con sesiones sincrónicas y asincrónicas). Costo: ₡117.300 con 2% de I.V.A incluido, 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR. Información: 2511-3749, correo electrónico: andrea.cartinramirez@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP).

Programación Estadística con R. Fecha límite de matrícula: 7 de octubre al medio día por medio del enlace: http://estadistica.ucr.ac.cr/index.php/es/uses/cursos Duración: 18, 20, 25 y 27 de octubre, de 5:00 a 9:00 p. m. por medio de Plataforma Zoom. La boleta de matrícula debe ser enviada vía correo electrónico. Dirigido a público en general e Instituciones Públicas. Costo: ₡106.000 (ciento seis mil colones) IVAI (afiliados al CPCECR, funcionarios y estudiantes de la UCR, tienen un 10% de descuento). Información: 2511-6503 / 2511-6486, correo electrónico: uses.ee@ucr.ac.cr Organiza: Unidad de Servicios Estadísticos, Escuela de Estadística.

Elaboración de Planes de Sucesión y Carrera por Competencias. Fecha límite de matrícula: 12 de octubre por medio de este enlace: https://bit.ly/3UgUOYL Duración: martes y jueves, del 18 de octubre al 10 de noviembre, de 6:00 a 8:00 p. m. (32 horas / 10% de descuento a personas funcionarias de la UCR). Costo: ₡142.800 con 2% de I.V.A incluido. Información: 2511-3765, correo electrónico: alexia.aguilar@ucr.ac.cr Organiza: Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP)