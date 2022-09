Lula asegura que Ciro Gomes «alucina» cuando promete acabar con las deudas de los brasileños si es elegido

Río de Janeiro, 23 Sep. (EUROPA PRESS) – El expresidente de Brasil y candidato a las elecciones del 2 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que uno de sus oponentes en esa cita, Ciro Gomes, «alucina» cuando promete que acabará con las deudas de los brasileños si es elegido.

«Creo que Ciro está alucinando», ha dicho Lula durante una conversación el jueves por la noche en el telediario de la cadena de televisión SBT cuando el presentador hacía referencia a las promesas electorales de Gomes.

«Yo vi a Ciro decirte que como la tasa de interés está muy alta, Brasil pagó 500.000 millones (de reales). El fue ministro de Hacienda durante tres meses, ¿sabe cuál era la tasa de interés? El 55 por ciento. Tiene poca memoria y es importante acordarse. Él era ministro y la tasa se redujo apenas al 49 por ciento», ha dicho.

En medio de la campaña por el voto útil en favor de Lula en detrimento de un Gomes, encallado en un exiguo 7 por ciento en intención de voto, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) ha pedido a los brasileños que acudan a las urnas para que puedan tener luego «el derecho» de reclamar y protestar.

«Me gustaría que comparecieran aquellos que creen que se van a abstener por no les gusta nadie, por favor, acudan a votar y escojan a quien creen que puede arreglar el país. Pero vote para tener el derecho de reclamar, protestar y responsabilizar. Si no vota no podrá hacer responsable a nadie de nada», ha apelado.

La presión para que Gomes renuncia a su campaña presidencial ha ido en aumento en los últimos días a medida que se acerca la tan espera cita electoral. Los seguidores de Lula argumentan que los apoyos del candidato del Partido Democrático Laborista (PDT) podrían servir para cerrar ya los comicios en primera vuelta.

Sin embargo, Gomes se niega a ceder pese a los paupérrimos resultados que se espera que coseche y ha calificado esta maniobra del PT como «fascismo puro (…) en la línea de lo que siempre ha sido. Lula siempre ha sido fascistoide», ha dicho del que fue su antiguo aliado.

Lula también ha tenido tiempo durante la entrevista para denunciar el «golpe» que se produjo contra la que fue su sucesora, Dilma Rousseff, sobre quien «inventaron una mentira». Después de eso, ha lamentado, «desmontaron todo».

No ha dejado pasar tampoco la ocasión para criticar al segundo en liza en estas elecciones, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a quien ha calificado de «bruto» e «ignorante», poniendo especial énfasis en su «errada» gestión de la pandemia del coronavirus.

«Yo nunca he dicho que Bolsonaro es responsable de la pandemia, la pandemia fue un fenómeno de la naturaleza. ¿Dónde erró? Pudo haber organizado un comité de crisis, haber escuchado a Salud, hecho un consejo con los principales secretarios estatales de Salud, haber comprado la vacuna en el momento adecuado. Pero se quedó jugando», ha criticado Lula.

En lo que respecta a la vacuna, el candidato del PT sostiene que si Bolsonaro tardó en hacerse con ellas no fue solo porque bromeaba sobre las consecuencia de la pandemia, sino también por su conocida reticencia a la vacunación. «Una estupidez», ha dicho, «de alguien un poco ignorante, como lo que es él».