Bukele debe dejar la presidencia para presentarse a reelección

San Salvador, 24 sep (Prensa Latina) El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, debe abandonar el cargo seis meses antes para presentarse como candidato a la reelección en 2024, dijo Félix Ulloa, su vicemandatario.

La reelección presidencial, un espinoso tema de debate en medios políticos del país, fue abordada por Ulloa en entrevista exclusiva con Prensa Latina durante la cual dijo que sobre este proceso el Artículo 152 numeral 1 e la Constitución plantea que para que pueda presentarse como candidato tiene que dejar la presidencia seis meses antes de que empiece el nuevo periodo.

“Hay lecturas de la Constitución de todo tipos. Esta es mi opinión”, apuntó. El que define el proceso es el pueblo cuando ya es la elección. Pero antes lo que define es la sentencia de la Sala de lo Constitucional que es de obligatorio cumplimiento, puntualizó.

Ya la sala dijo que pude presentarse sin ningún problema siempre y cuando deje el cargo seis meses antes por lo menos, esa es la diferencia que hay cuando se habla de reelección porque la Constitución no habla de reelección habla de que puede presentarse como candidato para un segundo mandato, aclaró el alto funcionario.

Si Bukele llega, cumple todo los requisitos y se presenta, y lo inscribe la autoridad electoral, tiene que ir pasando por varios filtros de carácter legal, incluso dentro de su partido Nuevas Ideas hasta llegar a la boleta, explicó.

“Cuando ya el esté en la papeleta y la papeleta la tenga el ciudadano, estén los otros candidatos, ahí es donde se da el proceso de reelección, pero es el pueblo el que lo decide. Si el pueblo vota y lo elige entonces sí será reelegido. Es la voluntad del soberano”, puntualizó.

Explicó Ulloa que algunos dicen, “bueno pero como él tiene el 90 por ciento de aprobación, ya es seguro”, pero no es tan seguro, afirmó. En política las cosas no están escritas en piedra. Y pueden cambiar en cualquier momento, sostuvo el vicepresidente salvadoreño.

No es que aquí la Sala de lo Constitucional le dio la reelección, no, la sala lo que dijo es que él puede presentarse como candidato si llena todos los requisitos, pues si no lo llena, opinó, no pude, una vez llenado los requisitos va a la elección y es ahí donde el pueblo toma la decisión, de manera libre, soberana y democrática, remarcó Ulloa.

Mientras tanto, salvadoreños en el país y en el exterior prosiguen la controversia sobre el anuncio de Bukele de presentarse a la reelección en febrero de 2024.

Sectores de la oposición de izquierda y de derecha en la nación viran sus armas contra el gobierno por considerar que es una acción anticonstitucional para perpetuarse en el poder e incluso, califican el intento como un plan para establecer una tiranía.

Sin embargo, algunos analistas estiman que lo real es que la oposición no cuenta hasta ahora con un candidato que pueda desbancar al mandatario si corre por un nuevo periodo de gobierno de forma consecutiva.

Sobre este asunto, Jorge Arriaza, director Ejecutivo de la Asociación Salvadoreña de Industriales dijo que apoyan la idea y según valoró, la misma está avalada por una resolución de la Sala de lo Constitucional que es ley de la República y debe cumplirse.

La mencionada decisión que data de septiembre de 2021, especifica que el presidente puede presentarse nuevamente como candidato a la reelección y que es decisión del pueblo apoyarlo o no.

Por otra parte, una declaración de la diáspora salvadoreña en Canadá, integrada por cerca de 51 mil personas, manifestó en una declaración su oposición al intento de Bukele mantenerse en la Casa de gobierno en 2024 por otro periodo consecutivo.

La violación de esa norma, puntualizaron, obliga a la insurrección. En el exterior viven cerca de tres millones de salvadoreños, muchos de los cuales tienen derecho al voto y podrían ser un factor decisivo en los comicios de 2024.