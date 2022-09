Lavrov cree que la UE se está convirtiendo en una entidad dictatorial

ONU, 24 sep (Sputnik).- La Unión Europea (UE) se está convirtiendo en una entidad dictatorial, opinó el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.



«La UE se está convirtiendo en una entidad autoritaria, rígida y dictatorial», dijo Lavrov ante la prensa al término de su participación el 77º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Asimismo, acusó a la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de arrogancia después de que la funcionaria advirtiera que el ejecutivo europeo tenía «las herramientas» para recortar la financiación del presupuesto de la UE a Italia «si las cosas van en una dirección difícil» en las elecciones legislativas de este domingo.



El jefe de la diplomacia rusa también declaró que Rusia en la situación actual no dará los primeros pasos hacia un diálogo con los países occidentales.



Al mismo tiempo, señaló que Moscú no rechaza contactos.

Diálogo

Serguéi Lavrov declaró que Moscú no se niega a negociar con Ucrania, pero cuanto más tiempo se niegue Kiev, más difícil será negociar un acuerdo que ponga fin a la operación militar rusa en el territorio ucraniano.



«No rechazamos las negociaciones, pero los que se niegan deben entender que cuanto más tiempo se nieguen, más difícil será finalmente negociar», dijo Lavrov ante la prensa al término de su participación el 77º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.



Al comentar la probabilidad de que el conflicto en Ucrania se convierta en una tercera guerra mundial, el canciller declaró que «no haría predicciones sombrías».



Moscú y Kiev celebraron varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación rusa. La última tuvo lugar el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul a puerta cerrada.



El jefe de la delegación rusa, Vladímir Medinski, informó tras la reunión que Ucrania presentó una serie de propuestas en las que acepta no unirse a alianzas militares, incluida la OTAN, a cambio de garantías de seguridad por parte de varios Estados.



Sin embargo, Lavrov denunció el pasado 7 de abril que el anteproyecto de un acuerdo de paz presentado por Ucrania contenía cláusulas diferentes a las propuestas hechas en Estambul.



A mediados de mayo, el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó de «prácticamente suspendido» el proceso negociador entre Rusia y Ucrania, y responsabilizó a Kiev de que «no se muestra interesado en un diálogo serio y constructivo».



El líder ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó a principios de septiembre que no habrá un diálogo significativo hasta que Rusia se retire de los territorios ocupados. (Sputnik)