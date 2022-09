Ecuador: “El simbolismo no me interesa”, afirma madre de María Belén Bernal

Quito, 27 sep (Sputnik).- Elizabeth Otavalo, madre de la abogada ecuatoriana María Belén Bernal, dijo a Sputnik que solo quiere descubrir la verdad de aquel día 11 de septiembre en que su hija entró en la Escuela Superior de Policía de donde desapareció y no de acciones simbólicas.



“Lo que yo necesito son acciones que ya transparenten dónde estaba mi hija y qué pasó con ella”, afirmó en entrevista con esta agencia al referirse a los anuncios del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, desde el lugar donde fue vista con vida por última vez María Belén.



Lasso dijo que será derrumbado el edificio donde ocurrió el femicidio de la abogada y se levantará otro con un nuevo concepto de la Escuela Superior de la Policía, como homenaje también a las mujeres.



Y añadió que el Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, se iluminará con luces lilas, el mismo color que visten los colectivos contrarios a la violencia de género.



Pero Elizabeth dice que “todo eso es simbólico” si no son acciones que conduzcan a la verdad y logren hacer justicia a los culpables.



Respecto a la comisión que llegaría en las últimas horas procedente de Colombia para dar acompañamiento en las investigaciones del caso, señaló que ella fue la primera que solicitó a la fiscal Diana Salazar su apoyo para solicitar expertos internacionales.



“Como usted comprenderá es la Policía investigando a otro policía, ‘¿qué garantías me pueden dar? , se cuestionó.



Dijo que conversó hace pocas horas con la secretaria de derechos humanos, Paola Flores, y le presentó una solicitud en ese sentido.



“Le he pedido que se cree un grupo de expertos independientes que se sume a la Cancillería para ver estas investigaciones; mientras más personas tengamos que no sean parte del proceso y que ayuden a la investigación, considero que ahí va a salir la verdad”, comentó.



Le duele en el alma que su hija fuera una activista en la lucha contra la violencia de género y que en su ámbito laboral también defendía a varios policías y todo terminara de este modo.



“Lo que yo necesitaría hoy por hoy es la verdad; no me veo a futuro en ningún ámbito político, no me estoy aprovechando ni me quiero aprovechar de la circunstancia, mi dolor es grande y quiero que lo respeten”, clama con tono ecuánime.



Ella insiste en descubrir por qué mataron a María Belén, quiénes son los autores y cómplices, y “que no solamente se juzgue a una persona, sino a todo ese conglomerado que estuvo esa noche del 11 de septiembre allí”.



Le preocupa también saber qué imágenes contienen los videos que tiene la Fiscalía y a los cuales no ha tenido acceso todavía.



“Yo ya necesito ver, quiero saber por qué se demora tanto este proceso para poder analizar este videos con las personas que sean responsables. Quiero saber dónde estaba y cómo salió mi hija y cuál era la estrategia de este señor Germán Cáceres”, apuntó.



Sobre su último encuentro con su María Belén, dice que compartieron un almuerzo con su suegra y todo estaba normal; incluso conversaron unos tres días antes de los trágicos sucesos y ella dijo que tenía actividades con su familia, “todo normal”.



Siempre que tiene la oportunidad en una entrevista Elizabeth recuerda que el suceso ocurrió en una escuela “de de-formación de policías” donde estudian los futuros agentes que no le brindaron ayuda cuando ella gritó “auxilio, me están matando”.



Ahora sabe que hay una red de usuarios digitales que intenta desprestigiar su lucha, por lo que pide respeto para ella y para la memoria de su María Belén, a quien dio su último adiós el 22 de septiembre; no obstante dice estar segura de algo: “que los buenos somos más”.



Esta semana será recibida en la Comisión legislativa sobre Justicia y Estructura del Estado, donde deberán comparecer una veintena de autoridades de justicia y seguridad para abordar este caso, mientras el Pleno de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) ha sido convocado para el día miércoles 28 de septiembre.



Elizabeth Otavalo, que ha sido llamada en las redes como «madre coraje», sabe que la lucha no será fácil y por ello administra sus energías para poder descubrir la verdad en torno a la muerte y desaparición de su hija, hecho al que ella insiste en calificar de “crimen de Estado”. (Sputnik)