Nave DART de la NASA choca contra asteroide en misión de prueba de defensa planetaria

Washington, 27 sep (Sputnik).- La nave espacial Prueba de redirección de doble asteroide (DART, por sus siglas en inglés) de la NASA, agencia de EEUU, chocó el lunes contra un pequeño asteroide como parte de una histórica misión de prueba de defensa planetaria, según una transmisión en vivo del evento.



La misión de prueba de defensa planetaria, que se completó el lunes, busca examinar si la energía cinética se puede usar para cambiar las órbitas de los cuerpos celestes para evitar que choquen contra la Tierra en el futuro.



No hubo información disponible inmediata sobre si la nave espacial cambió la trayectoria del asteroide.



La nave espacial DART se lanzó a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9 desde la Base de la Fuerza Aérea Vandenberg en California (EEUU, oeste).

Don’t want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

— NASA (@NASA) September 26, 2022