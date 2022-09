Comisión de las Mujeres del PAC denuncia violencia política contra regidora de San José

San José, 27 sep (Elpaís.cr).- La Comisión Nacional de las Mujeres del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que la regidora de la Municipalidad de San José, Andrea Rudín, ha sido víctima de violencia polñitica a causa de diversas denuncias por irregularidades ocurridas en el gobierno local capitalino.

La regidora dio a conocer la compra de un carro de lujo para el alcalde; extensiones de contratos a la empresa constructora Meco, después de que se ventiló el caso Diamante; problemas en la gestión de compras y otras.

La Comisión recordó que ante estas denuncias y manifestaciones, la regidora Rudín, junto con otro regidor, fue expulsada el 13 de septiembre con la Policía Municipal de la sesión del Consejo del ayuntamiento josefino.

La regidora ha señalado que mientras era echada del recinto recibió amenazas y se le hicieron alusiones sobre su condición de madre y la afectación que podría sufrir su hijo de dos años al verla expulsada por la policía.

En esa sesión el Regidor, Alexander Cano Castro, del Partido Liberación Nacional, presentó una moción para cambiar el horario de las sesiones, de las 6 p.m. a las 10 a.m. Este cambio supondría que la regidora del PAC no podría participar de las sesiones del Consejo ya que tiene compromisos laborales durante el día.

Además, el cambio de horario supondría que la ciudadanía tendría menor acceso a hacer control político de la sesión ya que se encontrarían en horas laborales. El cambio de hora fue aprobado ocho votos contra tres.

Según la Comisión, ese mismo día, José Zamora, Regidor de Alianza por San José, dijo durante la sesión “Rudín, usted dice cosas muy duras aquí, muchas cosas que no son ciertas. Yo nunca me imaginé que una dama, como usted, dijera tantas cosas… Calladita, porque sino voy a traerle la botellita de Listerine…. Le voy a ser sincero señora Rudín. No ponga en mal a las mujeres con su actitud”.

Tales manifestaciones son inaceptables en un espacio de representación política y menoscaban la participación de las mujeres en la toma de decisiones, indica la Comisión del PAC.

La Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política señala que se entiende por violencia contra las mujeres en la política: “toda conducta, sea por acción, omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo o una función pública, que esté basada en razones de género o en la identidad de género, ejercida de forma directa, o a través de terceras personas o por medios virtuales, que cause daño o sufrimiento y que tenga como objeto o como resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, en uno o en varios de los siguientes supuestos: Obstaculizar total o parcialmente el ejercicio del cargo, puesto o funciones públicas…

La Comisión Nacional de las Mujeres del PAC también denuncia que el cambio de horario aprobado por el Concejo josefino busca menoscabar la participación en el cargo de la regidora Rudín, debido a las múltiples denuncias que ha presentado sobre irregularidades detectadas en el quehacer municipal. «Esto atenta contra el derecho a la participación política de las mujeres», sostiene.

Además, considera que las manifestaciones del Regidor Zamora son una clara muestra de violencia política establecida en el artículo 5 de la mencionada ley que indica que “son manifestaciones de la violencia contra las mujeres en la política, entre otras, las siguientes: …Menoscabar, con o sin la presencia de la afectada, su credibilidad o su capacidad política en razón de su condición de género, mediante ofensas, gritos, insultos, amenazas, calificativos humillantes y burlas en privado o en público…

Finalmente, la Comisión Nacional de las Mujeres se solidariza con las regidoras del PAC en San José y solicita a los miembros del Concejo Municipal respetar la ley y abstenerse de menoscabar los derechos políticos de las mujeres.