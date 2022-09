Gazprom rechaza las exigencias de la ucraniana Naftogaz sobre pago por el tránsito de gas

Moscú, 27 sep (Sputnik). – El grupo energético ruso Gazprom rechaza las exigencias de la empresa gasística ucraniana Naftogaz en relación con el tránsito del gas ruso a Europa y señala que los servicios no prestados por la parte ucraniana no deben pagarse, declaró este martes la compañía rusa.



«Gazprom rechaza categóricamente todas las exigencias de Naftogaz relacionadas con el transporte del gas ruso a Europa a través de Ucrania y señala que los servicios no prestados no deben pagarse ni se pagarán», escribió Gazprom en su canal de Telegram.



La compañía rusa relató que Naftogaz, sin justificación alguna, se negó a cumplir sus obligaciones de tránsito a través de la estación de medición de gas de Sojránovka, hecho reconocido por la propia compañía ucraniana.



En tanto, un acuerdo del 30 de diciembre de 2019 estipula que un incumplimiento por su parte significa la ausencia de pago incluso si Naftogaz alega causas de fuerza mayor en territorio ucraniano.



Gazprom considera la presentación del recurso de Naftogaz como un paso inamistoso y la continuación del comportamiento poco fiable de la empresa ucraniana.



Al mismo tiempo, advierte que los nuevos intentos de Naftogaz de proseguir con el litigio ante el Tribunal Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, pueden llevar a la imposición de sanciones contra la compañía ucraniana por parte de las autoridades rusas. (Sputnik)