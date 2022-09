Las autoridades de Zaporizhzhia confirman la escisión de Ucrania

Simferópol (Rusia), 28 sep (Sputnik).- Zaporizhzhia ya no forma más parte de Ucrania y la decisión es irreversible, aseguró Vladímir Rógov, miembro dela Administración de esa región, tras la publicación de los resultados del referéndum.



«Tenemos ya los resultados oficiales del referéndum. Zaporizhzhia ya no forma parte de Ucrania, oficialmente se escindió de ese país. La decisión es definitiva e irreversible», dijo Rógov a Sputnik.



Tras el escrutinio del 100% de las boletas del referéndum que Zaporizhzhia llevó a cabo del 23 al 27 de septiembre en medio de los bombardeos ucranianos, más del 93,11 por ciento de los habitantes votaron a favor de la adhesión a Rusia.



La Comisión Electoral de Zaporizhzhia declaró válidos los resultados y no registró infracciones u observaciones durante la consulta popular.



Rógov enfatizó que la región «regresa a su hogar, a Rusia».



Vladímir Zelenski, señaló Rógov, no logró doblegar al pueblo de Zaporizhzhia con su táctica de intimidación, sus bombardeos y actos terroristas.



El proceso de desmoronamiento de Ucrania se inició tras el golpe de Estado de 2014 que llevó a las fuerzas proestadounidenses y proeuropeas al poder. (Sputnik)