Cocaleros advierten al Gobierno boliviano que no tendrá paz si no escucha sus peticiones

Santa Cruz (Bolivia), 28 sep (Sputnik).- Los campesinos cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) advirtieron al Gobierno boliviano que no tendrá paz si no atiende sus peticiones, según declaró este miércoles la dirigente del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Rosalba Vargas.



«Quiero decirle al Gobierno que, si para Yungas (región productora de la hoja de coca en La Paz) no hay atención, no habrá paz para el Gobierno. Pedimos que escuchen nuestros reclamos», afirmó Vargas, a tiempo de solicitar la mediación de la Defensoría del Pueblo.



Los cocaleros exigen la liberación del presidente de Adepcoca, Freddy Machicado, y del líder del Comité de Autodefensa de Adepcoca, Cesar Apaza, detenidos por la Policía el 14 y 22 de septiembre, respectivamente.



El conflicto surgió hace al menos tres meses por el funcionamiento de un nuevo mercado de la hoja de coca en La Paz, cuyo líder, Arnold Alanes, es señalado como afín al partido Movimiento Al Socialismo (MAS), que llevó a la Presidencia a Luis Arce.



La Ley General de la Coca Nº 906 establece en su artículo 23 solo dos mercados legales para la comercialización de la coca: el mercado de Adepcoca en La Paz y el mercado de Sacaba en Cochabamba.



La comercialización de la hoja de coca es legal en Bolivia para el tradicional acullico, masticado por obreros y campesinos en mates y medicina tradicional.



No obstante, la coca que es desviada al mercado ilegal es empleada en la elaboración de pasta base de cocaína. (Sputnik)