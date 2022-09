La CE propone nuevas sanciones contra Rusia por referendos de adhesión

Bruselas, 28 sep (Sputnik).- La Comisión Europea (CE) propuso nuevas sanciones contra Moscú en relación con los referendos sobre la incorporación a Rusia de las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk y de las provincias de Jersón y Zaporizhzhia, así como por la situación en Ucrania, anunció este miércoles la presidenta del Ejecutivo europeo, Ursula von der Leyen.



«Hoy presentamos un nuevo paquete de sanciones contra Rusia», dijo la funcionaria ante la prensa.



Destacó que el objetivo principal de las nuevas sanciones es «privar al sector ruso de defensa de tecnologías clave».



Según Von der Leyen, las nuevas sanciones a la importación privarán a Rusia de 7.000 millones de euros de ingresos.



En particular, la CE propone prohibir a los ciudadanos de los países del bloque ocupar altos cargos en empresas estatales rusas.



«Rusia no debería beneficiarse del conocimiento y la experiencia de la Unión Europea», indicó.



En cuanto al petróleo ruso, continuó, el Ejecutivo prepara un marco legislativo que permita limitar el precio del crudo ruso.



Esta decisión no sólo reduciría los ingresos de Rusia, sino que también estabilizaría el mercado energético internacional, aseguró Von der Leyen.



Además, se propone imponer sanciones contra una nueva categoría de personas que revenden bienes sancionados de la UE a Rusia a través de terceros países.



«Creo que esto será un elemento disuasorio importante», dijo.



Las propuestas de la CE sobre nuevas sanciones se discutirán a nivel de representantes permanentes de los países de la UE. El paquete de sanciones solo puede ser aprobado por decisión unánime de los países miembros del bloque.



Al mismo tiempo, varios políticos europeos criticaron la política de sanciones de Bruselas hacia Moscú, calificándola de ineficaz y perjudicial para la economía de los propios Estados europeos, lo que, a su vez, conduce a una caída del nivel de vida y un aumento de las tensiones sociales.



Numerosos países condenaron la operación militar que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ordenó lanzar el pasado 24 de febrero en Ucrania –alegando la necesidad de ayudar a las Repúblicas Populares de Donetks y Lugansk y desmilitarizar y desnazificar el territorio ucraniano– y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para Moscú.



Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela. Del 22 de febrero al 21 de septiembre se activaron más de 9.200 nuevas medidas restrictivas en relación con Rusia, en adición a las casi 2.700 que ya estaban en vigor. (Sputnik)