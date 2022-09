Cámara de Diputados de México aprueba iniciativa para eliminar horario de verano

Ciudad de México, 30 sep (Sputnik).- El pleno de la Cámara de Diputados de México aprobó el jueves el dictamen que expide la nueva Ley de los Husos Horarios, que abroga la legislación anterior del sistema de horarios que hasta este año adelanta el reloj una hora en el verano boreal, para tener más tiempo de luz solar.



«Con 445 votos a favor, ocho en contra y 33 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que expide Ley de los Husos Horarios (…), y abroga la Ley del Sistema de Horario, publicada el 29 de diciembre de 2001», dijo el cuerpo del Congreso en un comunicado.



El dictamen del proyecto aprobado fue presentado por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, y fue remitido al Senado para culminar el proceso legislativo.



El gobernante argumentó el impacto negativo en la salud de la medida y escasos ahorros en el consumo de energía cada año.



El presidente presentó el proyecto de ley con objetivo de eliminar el horario de verano, pero los establece en forma estacional en los municipios de la frontera norte con EEUU, país que aplica esa norma.



Una encuesta gubernamental de junio pasado indica que el horario de verano, que se estableció en 1996 y se convirtió en ley en 2001, recibe un 71 por ciento de rechazo y 29 de aceptación.



El dictamen aprobado



El dictamen reconoce para el país latinoamericano la aplicación y vigencia de «los husos horarios 75 grados, 90 grados, 105 grados y 120 grados oeste del meridiano de Greenwich, y los horarios que les corresponden conforme a su ubicación, aceptando los acuerdos tomados en la Conferencia Internacional de Meridianos de 1884, que establece el meridiano cero».



Determina además que en todo el territorio mexicano habrá un horario estándar que se establecerá de acuerdo con las zonas horarias y «únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte».



El Gobierno argumentó que «de acuerdo con la evidencia científica, no hay cambios importantes en la luz solar en los países localizados en los trópicos».



Desde 2001 han sido presentadas más de 40 iniciativas de reforma de la ley de horario de verano, porque el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay cambios en el gasto familiar.



«En 2021 consumo nacional y ahorro por el horario de verano solamente fue de 537 kilowatts por hora, que equivale a un 0,16 por ciento del consumo nacional» y un ahorro de unos 60 millones de dólares, que es el 0,2 por ciento del consumo nacional de electricidad, detalla la iniciativa.



Las emisiones contaminantes en 2020 durante los meses del horario de verano presentaron una reducción marginal de 0,06 por ciento de las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), y en 2019 fueron un mínimo 0,07 por ciento.



El horario de verano «afecta el sueño y la vigilia de estudiantes, causa somnolencia diurna, y aumenta la ocurrencia de infartos en la primera semana de aplicación», argumentaron las autoridades federales.



Entre los ejemplos de otros países, el Gobierno mexicano cita a Rusia, que adoptó el cambio de horario en 1916 y la eliminó en 2010; Uruguay, que fue pionero en 1923 y lo abandonó en 2015, Brasil que lo adoptó en 1931 y lo dejó 2019, o Colombia donde solo duró dos años, de 1992 a 1993, entre los ejemplos más notables. (Sputnik)