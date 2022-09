Candidato a vice de Lula dice que una victoria en la primera vuelta evitaría muertes

Río de Janeiro (Brasil), 29 sep (Sputnik).- El candidato a vicepresidente del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), Geraldo Alckmin, afirmó este jueves que lo ideal es que el líder de la izquierda se imponga al presidente, Jair Bolsonaro, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrarán el 2 de octubre, porque así se acabaría con el creciente clima de violencia política que vive el país.



«Creo que es lo mejor para Brasil (vencer en la primera vuelta) porque sales de esa confusión, peleas, de repente puede haber muertes, puede haber accidentes, tragedias; es mejor para el pueblo, da más tiempo de organizar, es mejor para la economía», dijo, durante una entrevista con el portal UOL.



Alckmin también aseguró que no ve clima para un posible golpe por parte de Bolsonaro y remarcó que la contestación del presidente a las urnas electrónicas es «medio ridícula», porque el fue elegido hasta en cinco ocasiones con ese sistema de voto: «¿Ahora ya no funciona?», ironizó.



Las últimas encuestas apuntan que Lula estaría cerca de ganar en la primera vuelta, algo que sucede cuando un candidato tiene el 50 por ciento más uno de los votos válidos, es decir, más que el resto de los contrincantes juntos.



En caso de que no lo consiga, previsiblemente él y Bolsonaro pasarían al balotaje, que se celebraría el 30 de octubre. (Sputnik)