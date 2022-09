Creada red de investigadores costarricenses en Oceanía

San José, 29 sep (Elpaís.cr).- En el Día Internacional de la Cultura Científica 2022, ha sido instituida la Red de Investigadores Costarricenses en Oceanía (RICO), informó el Embajador de Costa Rica en Australia, Armando Vargas Araya.



Veinte personas así lo decidieron en sendas reuniones virtuales convocadas por la Embajada, explicó.



En la página de Facebook, el diplomático dijo que están representadas las disciplinas de agronomía, bioquímica, biotecnología, ciencias económicas, economía ecológica, energías renovables, estudios de paz, finanzas, genética cuantitativa, genética del bosque, geofísica, geografía económica, gestión de océanos, hidrología, historia, ingeniera civil, medicina y microbiología.



Y estas son sus procedencias: ANU, Canberra; Charles Darwin University, Northern Territory; Melbourne University, Ballarat; Monash University, Melbourne; Murdoch Children´s Reearch Institute, Melbourne; The University of Oxford: The University of Western Australia, Perth; Transpower, Wellington; University of Queensland, Brisbane; University of Sydney; Victoria University of Wellington; Waikato University, Hamilton.



Un Núcleo Generador propondrá, en dos meses, los Estatutos y el Programa Operativo Anual 2023. Además, se iniciará una campaña para expandir la membresía entre académicos, profesionales, doctorandos y maestrandos costarricenses, más investigadores australianos y neozelandeses interesados en Costa Rica.



Agregó que RICO es una malla virtual de conocimiento y apoyo mutuos, estímulo intelectual, desarrollo de proyectos de investigación, divulgación científica, tecnológica e innovación transformadora. Asimismo, se propone apoyar a costarricenses interesados en estudiar acá.



La Misión Diplomática en Canberra aporta soporte logístico.