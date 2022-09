Panamá aboga por diálogo en disputa comercial con Costa Rica

Ciudad de Panamá, 29 sep (Prensa Latina) El ministro de Comercio de Panamá, Federico Alfaro, señaló hoy que su gobierno apuesta por el diálogo y la diplomacia ante una disputa con Costa Rica en torno a la importación de productos alimenticios.

En su cuenta en la red social Twitter, el funcionario indicó que existe un proceso ante la Organización Mundial del Comercio(OMC) y que ambos países han reconocido la competencia e idoneidad de la institución internacional para resolver las diferencias.

Las declaraciones tienen lugar luego que el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, Manuel Tovar, anunciara la víspera que el Gobierno prepara medidas arancelarias recíprocas contra Panamá en el marco de una disputa comercial por el bloqueo al ingreso de productos lácteos, cárnicos y frutas ticas.

«El derecho internacional y sus instancias han servido para sustituir con diplomacia y diálogo, lo que durante mucho tiempo en nuestra región, lamentablemente era resuelto con violencia», señaló Alfaro.

Tovar indicó por su parte, que están por definir medidas de retaliación que habilita la legislación internacional para imponer impuestos de importación a productos panameños que entran al país libres de aranceles.

En respuesta a una pregunta de una diputada durante una comparecencia acerca del presupuesto de 2023, según indican medios de prensa del istmo, Tovar también acusó a Panamá de engañar a Costa Rica y de no mostrar una genuina voluntad o interés de resolver el asunto.

La actitud de Panamá en este caso «es una manifestación sistemática de proteccionismo» y que «cuesta entender» las razones de ese país para suspender las importaciones de leche fresca costarricense y a la vez importar leche en polvo de Nueva Zelanda, aseveró.

En septiembre del año pasado, la OMC, con sede en Ginebra, creó un panel que deberá dirimir en el conflicto comercial entre Panamá y Costa Rica.

El país vecino arguye que las decisiones de Panamá que han limitado las importaciones no tienen base científica y que no habría justificación para no renovar la autorización de las importaciones.