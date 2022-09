Policías y pandillas se enfrentan por control de principal terminal petrolera de Haití

Puerto Príncipe, 30 sep (Sputnik).- Policías y grupos armados se enfrentaron el jueves por el control de la terminal Varreux, que almacena el 70 por ciento de los combustibles de Haití, y que desde hace dos semanas se encuentra custodiada por las bandas.



«Individuos armados de los grupos pandilleros llamados G9 están bloqueando los intentos de la policía de hacerse con el control de la terminal de Varreux ubicada en el corazón de la ciudad de Cité Soleil», dijo una fuente a la plataforma digital Vant Bef Info.



Desde la tarde se escucharon intercambios de disparos en las inmediaciones de la comuna, situada en la salida norte de Puerto Príncipe; se desconoce si hay víctimas o si la Policía logró recuperar el control del depósito.



El líder de la alianza G-9, que reúne a nueve poderosas bandas que operan en esta capital, llamó al primer ministro a huir para evitar un baño de sangre y aseguró que no pierde nada mientras continúa bloqueando el acceso a la terminal.



«No tenemos terminal en Varreux, ni (parque industrial) Shodecosa, ni APN (Autoridad Portuaria Nacional), ni aduanas, ni Parlamento. Eso significa que no tenemos nada que perder. No tenemos bancos, ni supermercados», dijo Cherizier a quien se conoce como Berbecue, en un video que circuló por las redes sociales.



Agregó que quería que «el primer ministro Ariel Henry entre en razón y haga como el presidente de Afganistán que huyó para evitar un baño de sangre. Espero que el primer ministro Ariel Henry entre en razón, que deje el poder y renuncie lo antes posible».



El bloqueo de la terminal petrolera ya provocó el cierre de empresas y fábricas mientras los hospitales redujeron sus servicios, apenas aceptan nuevos pacientes y algunos se preparan para interrumpir la atención temporalmente.



También se encuentra amenazado el reinicio del año académico, pospuesto para el 3 de octubre ante la crisis económica, aunque el Gobierno mantiene el silencio sobre el tema. (Sputnik)