Gobierno de Bolivia rechaza informe de EEUU sobre elecciones de 2019

Santa Cruz (Bolivia), 30 sep (Sputnik).- El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, rechazó este viernes el informe que el Departamento de Estado presentó el jueves al Congreso de EEUU y dijo que no tiene incidencia en su país.



«Esas consideraciones hay que apuntarlas de forma clara, no tienen ninguna trascendencia en Bolivia ni en el mundo. Son consideraciones que realiza su Departamento de Estado, que nos parecen impertinentes. Lastimosamente veo que esa es una discusión interna», manifestó, en conferencia en La Paz.



El Departamento de Estado avaló el informe que emitió la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones generales de 2019 en Bolivia, en las que aparentemente se detectó irregularidades graves que imposibilitaron su validación.



Este informe desencadenó movilizaciones sociales y una sublevación de la Policía contra el gobierno del expresidente Evo Morales (2006-2019), que fue obligado a renunciar.



«Es parte de la dinámica interna de EEUU, que resulta inapropiado que en un país se discuta lo que ocurre en otra», cuestionó.



El diplomático boliviano dijo que EEUU actúa arbitrariamente y que el documento no tiene incidencia en Bolivia. (Sputnik)