Presidente de El Salvador advierte que no tolerará infiltrados que saboteen su gestión

San Salvador, 1 oct (Sputnik).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, advirtió el viernes que no tolerará infiltrados que saboteen su gestión, a propósito de recientes críticas lanzadas contra la bancada oficialista por un diputado del partido que lo llevó al poder en 2019, la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).



«No se tolerarán Caballos de Troya, ni Quintas Columnas (en el Gobierno). Pero con el pueblo, humildes. Tampoco se tolerará la prepotencia», escribió Bukele en la red social Twitter, en alusión al diputado Romeo Auerbach, quien también se retractó públicamente de sus cuestionamientos al partido Nuevas Ideas.



Bukele reivindicó en un hilo de mensajes el derecho a opinar, criticar, exigir, presionar, demandar y en último caso a remover a funcionarios públicos, incluido él, pero rechazó los ataques entre compañeros por presuntos afanes políticos.



«Lo que no se permite es que funcionarios que han sido partícipes de las decisiones, salgan luego a acusar a sus compañeros de lo que ellos mismos han sido parte, para sacar raja electoral a costa de un proyecto común. Muchas veces, financiados por intereses externos», advirtió el mandatario.



Auerbach se disculpó por sus críticas a la labor de la bancada del gobernante partido Nuevas Ideas y anunció que se someterá al proceso disciplinario que le abrió GANA, formación que se desligó de inmediato de los cuestionamientos hechos por el legislador el pasado lunes.



«Mis disculpas van para los diputados de Nuevas Ideas (…) yo no tengo derecho a hacer un análisis si ellos están haciendo un trabajo lento o rápido, en realidad, quizás mi ímpetu porque las leyes salgan bien hace que yo quiera que eso vuele. También debo disculparme con mis compañeros de GANA», dijo Auerbach.



Fustigado por los demás parlamentarios de Nuevas Ideas y GANA, Auerbach reiteró su respaldo a Bukele, quien anunció el 15 de septiembre su intención de correr por un segundo mandato consecutivo, algo hasta ahora vedado por la Constitución, pero posible gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. (Sputnik)