Manifestantes en Ecuador exigieron al gobierno acciones para frenar los femicidios

Quito, 1 oct (Sputnik).- Decenas de activistas de derechos humanos y contra la violencia de género marcharon este sábado en varias ciudades del Ecuador para exigir al gobierno acciones frente al incremento de los femicidios, que ya suman más de 206 este año en el país.



«Yo estoy aquí apoyando porque tengo a mi mamá y a mi hermana y sé lo que sufren las mujeres cada día», dijo a Sputnik el joven Agustín Charvet.



La movilización nacional estaba prevista también en Guayaquil, capital de la provincia costera de Guayas, y en otras ciudades, que fueron convocadas tras el femicidio de la abogada María Belén Bernal tras visitar su esposo Germán Cáceres, teniente de policìa y prófugo de la justicia.



«Estoy luchando por mis derechos y porque no queremos que ni una menos no llegue a su casa; porque quiero estar tranquila y llegar bien a mi casa y sentirme segura «, dijo a Sputnik en Quito una joven que se identificó como María José.



Esta convocatoria tiene lugar en medio de duras críticas a ese cuerpo de seguridad, luego del crimen de Bernal en la Escuela Superior de Policía sin que ningún cadete o superior presentara un informe respecto al incidente..



En la capital ecuatoriana activistas, estudiantes y miembros de la comunidad LGBTI se concentraron en El Arbolito, aledaño a la céntrica avenida 6 de diciembre.



La marcha pacífica avanzó desde El Arbolito a la avenida Patria y posteriormente la Amazonas, mientras los participantes portaban carteles con exigencias al gobierno y críticas a la institución policial.



Entre los carteles se podía leer «A demoler el Estado femicida»; «Basta de violencia transfóbica» y «Tu informe no te hace superior a nadie, cerdo miserable», entre otros.



«Yo sabía, yo sabía, que a los «chapas» asesinos, los cuida la policía», coreaban las manifestantes mientras portaban pañuelos y camisetas del color lila que identifica al movimiento internacional contra la violencia de género.



Una banda de mujeres con tambores coreaban consignas como «Justicia para Belén», «No más femicidios» y «vivas nos queremos».



La Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres (ENVIGMU), de noviembre de 2019, señala que 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han experimentado por lo menos un hecho de algún tipo de violencia en alguno de los distintos ámbitos a lo largo de su vida.



Los colectivos feministas coinciden en señalar que Ecuador cuenta con los instrumentos legales para bajar las cifras de los asesinatos a mujeres en el contexto de la violencia de género pero el Estado no libera los recursos para su aplicación.



También critican las acciones «simbólicas» del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, a raíz del femicidio de la abogada Bernal, como el anuncio de la demolición del edificio policial donde habría ocurrido el crimen y la iluminación del Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo, con luces color lila.

PROTESTA FRENTE A LA COMANDACIA DE LA POLICÍA NACIONAL EN QUITO Manifestantes lanzaron huevos y proclamaron consignas en contra de la @PoliciaEcuador, en rechazo al asesinato de #MariaBelenBernal y los femicidios ocurridos en el país. pic.twitter.com/UYWrAi9s3V — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) October 1, 2022

Lasso dio a conocer la semana pasada que iniciará un diálogo por un Gran Acuerdo Nacional contra la Violencia de Género y que analizará el monto a destinar para aplicar las leyes que deben apuntar a erradicar el flagelo.(Sputnik)