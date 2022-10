Abren las urnas en Brasil para la primera vuelta de las elecciones presidenciales

San Pablo/Río de Janeiro (Brasil), 2 oct (Sputnik).- Los colegios electorales de Brasil abrieron a las 8:00 de este domingo (11:00 GMT) para la primera vuelta de las elecciones nacionales, que tienen al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y el actual jefe de Estado, Jair Bolsonaro, como los principales contendores.



Más de 156 millones de electores están habilitados para votar durante esta jornada.



«¡Comienza el primer turno de las elecciones generales 2022! La justicia electoral desea una buena votación a todas y todos los brasileños. Cuenten con nuestro trabajo», anunció el Tribunal Superior Electoral en su cuenta de Twitter.



Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 hora local (20:00 GMT) y tras el cierre de la votación comenzará el recuento, que se prevé rápido, gracias al sistema de sufragio electrónico que se usa en Brasil, por lo que el resultado de estos comicios seguramente se conocerá en pocas horas.



Si un candidato logra 50 por ciento más uno de los votos válidos, obtendrá la victoria sin necesidad de ir al balotaje, programado para el domingo 30 de octubre.



Los últimos sondeos otorgan a Lula posibilidades de ganar en la primera vuelta; según la encuesta Datafolha divulgada el sábado, el exmandatario tendría 50 por ciento de los votos, frente a 36 por ciento de Bolsonaro.



El instituto Ipec aportó unos porcentajes similares; 51 por ciento para Lula y 37 por ciento para Bolsonaro.



Muy por detrás aparecen el laborista Ciro Gomes (centro-izquierda) y la senadora Simone Tebet (centro-derecha), rondando el cinco por ciento de apoyos.



Además de elegir presidente, los brasileños también renovarán la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, y escogerán a los gobernadores de los 27 estados del país y a los diputados de sus respectivas asambleas legislativas.



En Brasil el voto es obligatorio para quien tiene entre 18 y 70 años; la Justicia Electoral prevé la suspensión de algunos derechos civiles para quien no vota y no justifique su ausencia en las elecciones.



No obstante, las multas y penalidades aplicadas son leves.



El sistema de urnas electrónicas, que se usa en Brasil desde hace más de dos décadas, hace que los electores tecleen el número de su candidato en la máquina, en lugar de manosear sobres y papeletas.



Los electores pueden entrar en las cabinas de votación con un papel con los números de cada candidato, pero este año, por primera vez no se podrá votar acompañado de celular, ni se podrá circular armado en los locales de votación.



Las medidas fueron determinadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) para evitar la grabación de videos en el momento del voto que puedan usarse para diseminar desinformación, y para evitar casos de violencia política en el caso de la restricción a las armas.



La jornada electoral contará con la participación de 500.000 policías para garantizar la seguridad, y también se enviarán soldados a 568 de los 5.570 municipios del país, principalmente en las regiones amazónicas. (Sputnik)