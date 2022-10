Decenas de estudiantes afganos salen a las calles de Herat

Kabul, 2 Oct. (EUROPA PRESS) – Decenas de estudiantes afganos han marchado este domingo por las calles de la ciudad de Herat para protestar contra la matanza el viernes de 35 de sus compañeros en un atentado suicida en un centro educativo de la capital, Kabul.

Aunque la manifestación tenía como objetivo llegar a la Universidad de Herat, los talibán han impedido el paso de los manifestantes y ordenado la dispersión de la protesta, informa la cadena afgana Tolo News.

Los estudiantes, entre ellos numerosas mujeres, exigieron en sus consignas el derecho a la educación y la seguridad en las clases. Además, aprovecharon para protestar contra la discriminación y la violencia que sufre en el país la minoría hazara, particularmente afectada por el atentado contra el centro educativo Kaj.

«Hay que detener este genocidio», lamentaron los participantes de la manifestación, en comentarios recogidos por Khaama Press.

Hasta ahora ningún grupo ha asumido la responsabilidad del ataque, pero la explosión encaja con el ‘modus operandi’ de la organización yihadista Estado Islámico, que tiene al oeste de Kabul, donde se encontraba el centro, y a su población chií y hazara como objetivos habituales de sus atentados en la capital afgana.

Female protesters on the streets of #Herat chanting, «Education is our right.»

Dozens of female protesters in Herat took to the streets today to protest the killing of Hazaras, 2 days after the explosion in Kaj Institute, which killed dozens of #Hazara students.#Afghanistan pic.twitter.com/G1FaEDK28V

— Mohammad Natiq | محمد ناطق (@natiqmalikzada) October 2, 2022