Lula asegura que ganará balotaje el 30 de octubre

São Paulo (Brasil), 3 oct (Sputnik).- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) se mostró confiado el domingo en que ganará la segunda vuelta electoral del 30 de octubre contra el actual mandatario Jair Bolsonaro.



«Durante toda esta campaña estuvimos adelante en la encuesta de opinión publica de todos los institutos, incluso aquellos que no querían que ganáramos, y siempre me pareció que íbamos a ganar estas elecciones, y quiero decirles que vamos a ganar estas elecciones. Es tan solo una prorroga», afirmó en uno de los auditorios del hotel Jaraguá de esta capital estadual.



Lula obtuvo el domingo 48,20 por ciento de los votos válidos, mientras que Bolsonaro se hizo con el 43,39 por ciento.



El metalúrgico de 76 años también dijo que será necesario recuperar las relaciones internacionales del Brasil y auguró que el estado de São Paulo, donde Bolsonaro resultó victorioso por casi siete puntos porcentuales, será la región que decida las cosas.



«Tenemos una alianza muy fuerte en São Paulo, y São Paulo será efectivamente un gran escenario de una confrontación nacional y del estado», refirió Lula al señalar que su exministro de Educación, Fernando Haddad, alcanzó la segunda vuelta en su pelea por volver a gobernar la región más poblada del hemisferio sur.



Además de las relaciones internacionales, el candidato del Partido de los Trabajadores (izquierda) también señaló que es necesario recuperar «la economía, la calidad de ida, el ingreso, el empleo y la salud».



«Nunca gané una elección en primera vuelta, todas las que disputé fueron a segunda vuelta y el balotaje es una oportunidad de madurar las propuestas y construir un abanico de alianzas antes de ganar para demostrarle al pueblo quien va a gobernar este país», enfatizó.



Debates



También se mostró desafiante para con Bolsonaro, con quien confrontó en dos oportunidades en debates televisados.



«La primera oportunidad será un debate tet a tet con el presidente para saber si va a seguir contando mentiras (…) Dejemos la segunda vuelta para debatir con él, comparar el Brasil que él construyó y el que nosotros construimos en nuestro periodos de Gobierno», agregó.



En ese sentido, prometió hacer más debates y recorrer aquellas regiones en las que no fue elegido, además de agradecer al pueblo brasileño por «otra oportunidad» y felicitar a todos los candidatos que fueron elegidos.



«Tenemos que recordar lo que sucedía hace cuatro años atrás», reflexionó. «Yo era tenido como un ser humano echado fuera de la política y dije que regresaríamos con mas fuerza, voluntad y disposición, porque la única razón para dejar de luchar sería que el pueblo brasileño tuviera cientos y cientos de líderes para hacer las conquistas que se merecen», afirmó.



Lula prometió hacer campaña desde este mismo lunes para ganar la segunda vuelta aunque, en realidad, la campaña siguió el mismo domingo por la noche, con un acto en la tradicional Avenida Paulista donde esperan sus seguidores y más de 500 periodistas de todo el mundo. (Sputnik)