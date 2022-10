Seguidores de Bolsonaro en Brasil afirman que encuestas están «compradas»

Río de Janeiro (Brasil), 2 oct (Sputnik).- Los seguidores del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, están convencidos de una victoria en las elecciones nacionales que se celebran este domingo, incluso en primera vuelta, a pesar de que todas las encuestas, que aseguran están «compradas», arrojan una clara ventaja para el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).



«Será el 70 por ciento Bolsonaro, el 30 por ciento Lula. No creemos en las encuestas, están compradas (…) si Bolsonaro pierde será porque ha habido fraude electoral», decía a la Agencia Sputnik Rodrigo Monteiro, que paseaba junto a su familia frente a la casa de Bolsonaro en Barra da Tijuca, un barrio residencial en la zona oeste de Río de Janeiro.



Los alrededores de la casa de Bolsonaro estaban mucho menos concurridos que en las elecciones de 2018, cuando una marea de simpatizantes se acercó a seguir de cerca el recuento y la posterior celebración de la victoria.



Esta vez, el presidente seguirá el recuento desde la residencia oficial en Brasilia, lo que decepcionó a algunos de sus seguidores.



Aun así, la mayoría vistieron la camiseta amarilla de la selección de fútbol, que la ultraderecha se apropió en los últimos años, y fueron a votar.



Elisabete Dias, por ejemplo, volvía del colegio electoral convencida de que Bolsonaro «ganará en primera vuelta».



Otra simpatizante, Arlette Araújo, vecina del mandatario en el lujoso condominio «Vivendas da Barra», también expresaba su descrédito ante las encuestas electorales que dan ventaja a la izquierda.



«No confío, no puedo confiar, porque las calles muestran eso. El presidente siempre es aclamado (…) No podemos creer que el pueblo vaya a votar otra vez a un corrupto que debería estar entre rejas», criticaba, en referencia a Lula.



«Tengo miedo porque no confío en esa justicia (electoral), que lo hacen todo a favor de Lula, son todos iguales, todos abogados del Partido de los Trabajadores (PT)», agregó.



Como Araújo, la gran mayoría de los votantes de Bolsonaro no sólo no creen en las encuestas sino que también compran el discurso del presidente de que el sistema de voto electrónico no es fiable y que podría haber fraude.



Pese a la tranquilidad en los alrededores de la casa de los Bolsonaro, algunos vendedores ambulantes se esforzaban en vender banderas, toallas y camisetas con el rostro del presidente.



Julio César Vidal manoseaba su mercancía mientras explicaba que el ambiente se animará más al final del día.



«Esta noche cuando venga todo el mundo a festejar, ahí que será el momento bueno de ventas», expresó confiado.



La última encuesta Datafolha, divulgada el sábado, da a Lula 50 por ciento de los votos válidos, frente al 36 por ciento de Bolsonaro.



El sondeo de Ipec es similar: 51 por ciento Lula y 37 por ciento Bolsonaro.



Más de 156 millones de personas están habilitadas para votar este domingo en la primera vuelta de las elecciones nacionales de Brasil.



Las urnas estarán abiertas hasta las 17:00 hora local (20:00 GMT) y tras el cierre de la votación comenzará el recuento, que se prevé rápido, gracias al sistema de sufragio electrónico que se usa en el país sudamericano, por lo que el resultado de estos comicios seguramente se conocerá en pocas horas.



Si un candidato logra 50 por ciento más uno de los votos válidos, obtendrá la victoria sin necesidad de ir al balotaje, programado para el domingo 30 de octubre. (Sputnik)