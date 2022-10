Elon Musk insta a la paz entre Ucrania y Rusia tras una polémica encuesta en Twitter

Washington, 3 oct (Sputnik).- El magnate de la tecnología Elon Musk instó este lunes a apoyar las iniciativas de paz entre Ucrania y Rusia luego de publicar una polémica encuesta en Twitter, en la que plantea realizar nuevamente los referendos en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporizhzhia pero bajo supervisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y con la neutralidad de Ucrania.

«Rusia tiene 3 veces más población que Ucrania, por lo que una victoria de Ucrania en una guerra total es poco probable. Si te preocupan los ucranianos, busca la paz», escribió Musk en la red social.

El empresario señaló que la movilización de fuerzas militares por parte de Rusia ha sido parcial como parte de su operación militar especial en Ucrania, pero advirtió que si Crimea «corre peligro» es probable que el despliegue sea total.

En un escenario así las muertes en ambos lados «serían devastadoras», agregó.

Más temprano, Musk publicó una encuesta solicitando la opinión de sus seguidores sobre un posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia que implicaría: realizar de nuevo los referendos de adhesión pero supervisados por la ONU; reconocer plenamente a Crimea como parte de Rusia; garantizar el suministro ininterrumpido de agua a Crimea; y asegurar la neutralidad ucraniana.

La encuesta, que inicialmente reflejó que más de la mitad de los encuestados estaba a favor de un acuerdo de paz de este tipo, luego fue objeto del «mayor ataque de bots» que el empresario jamás haya visto, dijo Musk en respuesta a usuarios que denunciaron que cuentas spam ucranianas estaban participando de la votación.

La encuesta recibió más de un millón de votos después de solo dos horas de publicada en Twitter.

Musk publicó más tarde una segunda encuesta, más simple, en la que preguntaba si «la voluntad de las personas que viven en Donbás y Crimea» debería decidir si se unen o no a Rusia.

Las encuestas generaron críticas por parte de altos funcionarios ucranianos, incluido Vladímir Zelenski, quien publicó una encuesta en la que pregunta a sus seguidores qué versión de Elon Musk les gusta más: la que apoya a Ucrania o Rusia.

Ukraine-Russia Peace:

– Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.

– Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).

– Water supply to Crimea assured.

– Ukraine remains neutral.

— Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022