Protestas contra aumento drástico de tarifas de electricidad en Italia

Roma, 3 oct (Sputnik).- Las protestas contra el crecimiento drástico de tarifas para la electricidad y el gas se llevan a cabo este lunes en muchas grandes ciudades de Italia, comunicó la cadena SkyTg24.



Los empleados y empresarios salieron a las calles siguiendo el llamado del sindicato italiano Usb a «hacer frente al crecimiento hiperbólico de las cuentas de la energía eléctrica en un 60 por ciento anunciado el 1 de octubre».



El sindicato denuncia que la Unión Europea no realiza esfuerzos reales para luchar contra la especulación que causó el aumento drástico de los precios de gas, así como Usb presta atención a un ataque «misterioso» contra el gasoducto Nord Stream, que benefició a EEUU.



El sindicato subraya que «se acerca el momento del fracaso económico de las familias y empresas italianas y no vemos ningún cambio del curso en el horizonte», mientras los Gobiernos de los países de la UE siguen gastando enormes fondos públicos para apoyar militarmente a Ucrania.



Según Enzo Miccoli, director del departamento de Usb en Turino, donde también protesta la gente, «el crecimiento de los precios fue provocado por la elección de los Gobiernos que mantienen posiciones imperialistas y por la especulación vergonzosa, que llevan a cabo las compañías grandes».



«La energía debe ser pública, es el único modo de topar los precios», afirmó.



Entre otras ciudades donde ya se llevaron a cabo las protestas, figuran Nápoles y Cagliari, mientras por la tarde las manifestaciones se celebrarán en Roma, Milán, Florencia, Pisa y Spoleto entre otros.



En los últimos meses en los países europeos crecieron drásticamente los precios del gas, ante todo, debido a las sanciones impuestas a Rusia por la operación militar, que, en particular, restringen la exportación del gas. (Sputnik)