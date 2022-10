Cerca de 1,2 millones de niños de Haití están en riesgo por brote de cólera, alerta Unicef

Puerto Príncipe, 5 oct (Sputnik).- Cerca de 1,2 millones de niños que residen en la capital haitiana se encuentran amenazados por el brote del cólera, que ya cobró la vida de al menos siete personas, advirtió el martes el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

«El resurgimiento del cólera en un país asolado por la violencia, después de tres años sin un solo caso registrado, amenaza el bienestar y la salud de 1,2 millones de niños que viven en la capital haitiana, Puerto Príncipe», dijo el organismo en un comunicado.

La enfermedad, que entre 2010 y 2019 mató a casi 10.000 personas y afectó a otras 800.000, se diagnostica en momentos de auge de los enfrentamientos entre grupos armados y violentas protestas contra la subida de precios de los combustibles, señaló la organización.

«Como consecuencia, 17 de los 22 principales centros de salud corren el riesgo de cerrar por falta de combustible. 50.000 niños y recién nacidos podrían no recibir atención médica en las próximas semanas. Y 7.000 víctimas de la violencia sexual podrían quedarse sin tratamiento a finales de año», alertó Unicef.

La situación de violencia también provoca que muchas de las familias más desfavorecidas no tengan otra opción que utilizar agua no apta para el consumo, además de no tener acceso a jabones para lavarse las manos, dijo el representante del organismo en Haití, Bruno Maes.

Mientras se agrava la crisis nacional, los hospitales están cerrados o no pueden funcionar, lo cual convierte a la nación caribeña en una «bomba de relojería» para el cólera.

El martes, la organización Médicos sin Fronteras confirmó que hospitalizaron a 68 pacientes en sus centros de salud con signos como diarrea y vómitos severos y esperan abrir otra unidad de tratamiento en Cité Soleil, una de las comunas donde las autoridades detectaron la enfermedad.

También lamentaron la muerte de un niño de tres años.

Por su parte, el Gobierno anunció que estudiarán el origen del nuevo brote y pidió a los organizadores de las protestas permitir la atención sanitaria. (Sputnik)