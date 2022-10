Ex viceministro de Seguridad rechaza afirmaciones del presidente Chaves

San José, 4 Oct (Elpaís.cr).- La acusación por supuestas irregularidades en una licitación lanzada por Casa Presidencial contra el ex viceministro administrativo de Seguridad Pública, Randall Vega, es falsa, asegura el jerarca destituido este martes por el presidente Rodrigo Chaves.

Así lo dijo Vega Blanco al sitio de Amelia Rueda al referirse a un comunicado en el que Presidencia aseguró que Vega fue cesado del cargo por pérdida de confianza «al permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos, que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico».

Según Vega, este señalamiento en la nota de prensa del Gobierno le tomó «por sorpresa» porque «ni el ministro [Jorge Luis] Torres me había comunicado nada al respecto ni insinuado nada, ni el presidente, ni nadie en Casa Presidencial».

Vega relató que recibió la notificación de su destitución por parte del ministro a.i. y viceministro de Seguridad Pública, Martín Arias, quien le comunicó que «es una decisión del presidente» pero no le mencionó nada sobre la supuesta licitación irregular.

Esa acusación que Casa Presidencial transmitió a la opinión pública «sí me duele porque eso afecta la imagen mía; yo pienso mucho en mis hijos o en mi familia, porque es una total mentira», afirmó, añadiendo que «aquí lo que queda es facilitar todo» para la investigación del caso.

«Esta forma como me anuncian la destitución es dolorosa para mí. Eso no se hace. Eso, de verdad, la forma en que se me informó fue diferente a la forma en que después hacen los comunicados, y verdaderamente eso duele bastante», lamentó Vega en un audio divulgado por Ameliarueda.com.

Presidencia anunció una investigación para determinar «posibles responsabilidades», a lo que el exviceministro responde que ese es su «mayor deseo», en el tanto «estoy absolutamente seguro de que [el resultado] va a ser favorable» con respecto a su inocencia.

«Yo no soy ni el proveedor institucional, no soy el que hago las especificaciones técnicas, no soy el que adjudico, no soy el que hago contrato, no soy el que refrenda», dijo, al explicar que las licitaciones de vehículos llevan un proceso «totalmente transparente».

Con respecto a cuál compra podría haber precipitado su destitución, Vega recordó «las dos últimas licitaciones concursadas de vehículos que hemos concursado»: una para motocicletas, otorgada a Lutz Hnos. & Cía; y otra para vehículos, ganada por Purdy Motor.

«No se dice en el comunicado si se refiere a esas o no», criticó el exjerarca de Seguridad Pública. «El comunicado habla de ‘aparentemente’, pero conmigo no se comunicó nada al respecto, entonces sí me toma por sorpresa», continuó.

Vega fue designado como viceministro administrativo del ramo en febrero de 2020 y sobrevivió en el cargo al cambio de Gobierno del pasado mayo. Ahora tiene previsto regresar a la Dirección de Transportes del Ministerio, donde trabaja con propiedad.