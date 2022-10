La inteligencia militar mexicana no espía a periodistas ni a defensores, dice presidente

Ciudad de México, 4 oct (Sputnik).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este martes que las Fuerzas Armadas realizan operaciones de inteligencia, pero rechazó que sean para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos, ni opositores, como señala una investigación sobre la adquisición del programa malware Pegasus.



«Ellos (los militares) tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no (son) de espionaje, es distinto. Nosotros no espiamos a opositores, y lo que buscan nuestros adversarios es el equipararnos con los que gobernaban anteriormente, y no somos lo mismo», respondió el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa.



López Obrador respondió así a una periodista del portal de noticias Animal Político, que participó en las pesquisas que llevaron al hallazgo, basado en un análisis forense en teléfonos celulares de periodistas y activistas civiles, llevado a cabo por Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, Canadá.



«No es cierto que se espíe a periodistas y opositores, no somos iguales a los (gobiernos) anteriores, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, si tienen pruebas que las presenten», replicó el mandatario.



La periodista respondió al mandatario que las evidencias halladas con apoyo de forenses informáticos canadienses ya fueron entregadas a la Fiscalía General, con el reporte titulado «Ejército Espía», por el equipo integrado por periodistas de Animal Político, la revista Proceso, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), y Aristegui Noticias.



«Si hay algo que ustedes consideren ilegal y tienen las pruebas, preséntenlas con las autoridades competentes. Estoy hablando con la verdad, hay que esperar a que la Fiscalía resuelva», zanjó el mandatario.



López Obrador dijo que había leído los reportes de prensa sobre ese caso, publicados en los últimos dos días.



«He estado leyendo sobre esta denuncia, y la verdad no hay elementos, no tendríamos por qué (espiar). Además por ser indebido, contrario a nuestros principios y convicciones, nosotros que hemos sido espiados y perseguidos durante años», esgrimió.



La denuncia basada en el análisis de teléfonos celulares intervenidos con el programa espía de fabricación israelí Pegasus, fue presentada con acompañamiento de las organizaciones Artículo 19, y el centro jesuita de defensa de Derechos Humanos «Miguel Agustín Pro Juárez».



«Este informe revela que la Defensa Nacional compró este sistema de monitoreo y ocultó dicho contrato. No solo espiaron, lo ocultaron activamente cuando se les requirió dicha información, y mintieron a la carpeta de investigación (judicial) abierta desde hace cinco años, eso es un delito», dijo en la presentación Luis Fernando García de R3D.



Según los hallazgos, fueron espiados Ricardo Raphael, periodista y autor del libro sobre el narcotráfico «Hijos de la Guerra», un reportero del medio Animal Político, y Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (noroeste).



López Obrador comentó: «estaba viendo que uno de los que se queja es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo? Él no es un criminal, él es simplemente parte del movimiento de derecha o conservador en el país, un vocero del conservadurismo que está en contra de nosotros».



La periodista le recordó al mandatario que Raphael investigó en su libro el origen del cartel criminal de Los Zetas como desertores del Ejército; que Raymundo Ramos es un defensor de víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por militares, y que el periodista de Animal Político investigaba delitos presuntamente cometidos por la Defensa Nacional.



También reseñó que la empresa israelí NOS Group, especializada en seguridad cibernética, solo vende el software Pegasus a gobiernos, y reiteró la pregunta de si el presidente sabía de la adquisición registrada en una comunicación interna de las Fuerzas Armadas.



«El Ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos nosotros (en el Gobierno, diciembre 2018). Lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes», replicó López Obrador.



Finalmente insistió en que el grupo de periodistas y organizaciones civiles «se han dedicado a atacarnos, quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos».



Según la investigación el espionaje fue realizado entre 2019 y 2021. (Sputnik)