Un Congreso más conservador que nunca: el principal reto de Lula si gana en Brasil

Río de Janeiro (Brasil), 5 oct (Sputnik).- Nadie sabe lo que pasará en Brasil la noche del 30 de octubre, cuando se conocerá el resultado del balotaje entre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) y el actual mandatario, Jair Bolsonaro; lo que sí está claro que el próximo jefe de Estado del gigante sudamericano gobernará con un Congreso extremadamente conservador, un reto si el vencedor es el líder de la izquierda.



Si Lula, que en la primera vuelta se impuso a Bolsonaro con más de seis millones de votos de ventaja, consigue una nueva victoria, sufrirá para gobernar, ya que el Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados estarán en minoría, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.



En la Cámara Baja, el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro consiguió el mayor número de diputados federales (99), mientras que la federación del PT y aliados consiguió 80. En total hay 513 diputados.



Sumando a otros partidos de izquierda y centro-izquierda, Lula tendría el apoyo de 108 diputados, mientras que Bolsonaro sumaría 187, ya que incluiría los 47 del PP, partido del actual presidente de la Cámara, Arthur Lira, un aliado, y los 41 de Republicanos, un partido vinculado a la Iglesia Universal del Reino de Dios.



Más allá de las siglas, ha habido un crecimiento importante de diputados evangélicos y de los vinculados a la llamada «bancada de la bala», defensores del porte de armas y de una agenda punitiva en términos de seguridad pública.



Lula y Bolsonaro dependerán mucho de los diputados que apoyaron a otros candidatos en la primera vuelta de las elecciones o permanecieron neutros, como União Brasil (59 diputados) o el Movimiento Democrático de Brasil (42), entre otros.



En general son partidos que van del centro al centro-derecha, a excepción del Partido Democrático Laborista (PDT) de Ciro Gomes, que tendrá 17 diputados y que ya manifestó su apoyo al candidato de izquierda para el balotaje.



Una mayoría cómoda en la Cámara es clave para poder sacar adelante la agenda del presidente, y si no está alineada con el Gobierno no tiene problemas a la hora de poner en marcha un proceso de «impeachment», como ocurrió con la expresidenta Dilma Rousseff (2011-2016).



Es un riesgo que también correrá Lula si no consigue dialogar y construir una base sólida con esos partidos de centro-derecha que hasta ahora se mostraron neutrales.



La situación para un eventual gobierno del PT tampoco es favorable en el Senado, donde el partido de Bolsonaro también lidera el número de asientos, con 14.



Los aliados del actual mandatario tendrán mayoría en la Cámara Alta, y la exministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, Damares Alves, ya dijo el martes que está dispuesta a presentar su candidatura para presidir el Senado.



Alves, una pastora evangélica que durante su paso por el gobierno estuvo rodeada de polémicas por sus posturas conservadoras, acaba de ser elegida senadora, igual que varios exministros del Gobierno de Bolsonaro.



Diversos analistas políticos consideran, no obstante, que es pronto para concluir cómo se comportará el Congreso Nacional a partir de 2023, porque en la política brasileña la fidelidad al partido prácticamente no existe y las mayorías se construyen convenciendo diputado a diputado. (Sputnik)