Zelenski cataloga de «nulos» decretos de Putin sobre Crimea y Donbás

Moscú, 4 oct (Sputnik).- El presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, emitió un documento sobre el no reconocimiento de los decretos del presidente de Rusia, Vladímir Putin, sobre Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk, y las regiones de Zaporizhzhia y Jersón.



«Reconocer como nulos, es decir, aquellos que no generan consecuencias legales, los decretos del presidente de Rusia», indica el texto del decreto, publicado en el sitio web de la oficina del líder ucraniano.



En particular, el documento enumera los decretos del 17 de marzo de 2014 sobre el reconocimiento de Crimea como un estado independiente, del 21 de febrero de 2022 sobre el reconocimiento de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, y el del 29 de septiembre sobre el reconocimiento de la independencia de las regiones de Zaporizhzhia y Jersón.



Según el documento emitido por Zelenski, «cualquier otra decisión, acto y contrato adoptado, emitido y concluido sobre la base y/o en relación con la implementación de dichos decretos del presidente de l Rusia» se reconoce como un paso sin consecuencias legales.



Rusia continúa desde el 24 de febrero pasado una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitaban, como lo denunciaban, ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.



Del 23 al 27 de septiembre, las repúblicas de Donetsk y Lugansk, y las provincias de Jersón y Zaporizhzhia, realizaron referendos para adherirse a Rusia, en los que el ‘sí’ ganó por mayoría abrumadora.



El 30 de septiembre, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, firmó los acuerdos de su adhesión a Rusia.



La península de Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96 por ciento– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento de gobierno en Kiev. (Sputnik)