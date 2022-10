Nave espacial Dragon se acopla a la Estación Espacial Internacional

Washington, 7 oct (Sputnik).- La nave espacial Dragon de la empresa SpaceX, que lleva al equipo de la misión Crew-5, incluida a la cosmonauta de la firma rusa Roscosmos Anna Kikina, se ha acoplado el jueves a la Estación Espacial Internacional (EEI) después de un viaje de 29 horas.



«Acoplamiento confirmado», informó SpaceX en una publicación de Twitter que incluía un videoclip del acoplamiento de la nave espacial en la EEI.

The exact moment of docking of the SpaceX Crew Dragon Crew-5, with 4 astronauts onboard to the International Space Station.

The astronauts onboard:

– Nicole Mann (USA)

– John Cassada (USA)

– Koichin Wakata (Japan)

– Anna Kinina (Russia)#isslivenow #nasa #spacex #elonmusk pic.twitter.com/cCE7TIJfeK

— ISS Live Now (@isslivenow) October 6, 2022