El Kremlin tacha de indignantes declaraciones de Kiev sobre ataques preventivos a Rusia

Moscú, 7 oct (Sputnik).- El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de indignantes las declaraciones del presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, sobre la necesidad de lanzar ataques preventivos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte contra Rusia.



«Se trata de una declaración absolutamente indignante (…) lo que pone de manifiesto una vez más el acierto de nuestro presidente (Vladímir Putin) cuando decidió llevar a cabo la operación militar especial», dijo Peskov al canal Rossiya 1.



El vocero también señaló que Rusia no puede pasar por alto las declaraciones de Zelenski e instó a otros Estados a que tampoco lo hagan, porque «son declaraciones muy peligrosas».



«El jefe de Ucrania está pidiendo a los principales Estados del mundo, a los países del club nuclear, que lancen un ataque preventivo contra nuestro país, contra Rusia», añadió Peskov.



El jueves pasado, Zelenski, al intervenir en una videoconferencia en el Instituto Lowy de Australia, llamó a lanzar ataques «preventivos» y no «esperar los ataques nucleares de Rusia».



Por su parte, Peskov equiparó la declaración del mandatario ucraniano a un llamado a desatar una guerra mundial, e indicó que todos los países deben prestar atención a las palabras de Zelenski.



Desde la Organización de las Naciones Unidas recordaron que cualquier discusión del uso de armas nucleares sigue siendo inadmisible.



Mientras tanto, Serguéi Nikíforov, portavoz del líder ucraniano, aclaró que Zelenski no se refería a una agresión nuclear, sino a sanciones preventivas contra Rusia. (Sputnik)